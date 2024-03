Ex-BBBs planejam excluir participante de reencontro do BBB 24. Entenda

Reprodução

1 de 1 Foto colorida dos participantes do BBB24 sentados do sofá da casa – Metrópoles – Foto: ReproduçãoO BBB 24 está chegando ao fim e a TV Globo estaria preparando o reencontro de participantes após o fim do programa. O momento, no entanto, pode ser marcado por um climão entre os confinados, que já combinam de excluir um deles.

De acordo com o colunista Adriel Marques, da Contigo!, alguns participantes estariam planejando manter distância — incluindo evitar fotos lado a lado — dos cancelados para não terem o nome vinculado na imprensa.

O colunista, no entanto, não esclarece quem seriam os “cancelados” da edição que devem ser excluídos pelos colegas de elenco.

Ainda segundo o colunista, a emissora já entrou em contato com ex-participantes para combinar o reencontro. Wanessa Camargo, expulsa por agressão, e Vanessa Lopes, que apertou o botão da desistência, não devem participar.

O BBB24 chega ao fim em 16 de abril, uma terça-feira, com o resultado do campeão desta edição.

