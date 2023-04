Vice-campeã do BBB23, Aline Wirley revela que pensou em desistir

Aline Wirley foi a vice-campeã do BBB23 e fez uma avaliação da própria participação no reality show. A cantora afirma que pensou em desistir do programa por conta da família e das duas décadas de carreira, mas seguiu em frente.

“Eu me fragilizei, tive medo, me questionei se estava fazendo a coisa certa, deixei meu filho do lado de fora, deixei 20 anos de construções para acreditar em um sonho. Mas, se eu cheguei até aqui, é porque fui quem sou, e quem me viu no programa diz que sou eu mesma. Então, não me arrependo de nada”, afirmou.

A edição do Big Brother Brasil consagrou Amanda Meirelles como campeã, Aline na segunda colocação e Bruna Griphao ficou em terceiro lugar. As duas primeiras foram lidas como plantas pela web, mas tal alcunha não foi um problema para a cantora que fez parte do Rouge.

“Quando eu me reavalio no jogo e pessoalmente, eu percebo que eu estou sendo quem eu sou. Eu só consigo entregar, dentro do jogo, quem eu sou”, disse.