Ex-namorada de PC Siqueira desabafa: “Ele não pedia ajuda”

São Paulo — A ex-namorada de PC Siqueira, Maria Luiza Watanabe, conversou com exclusividade com o Metrópoles nesta sexta-feira (29/12) sobre a batalha do youtuber contra seu quadro de depressão.

Ela afirma que PC tentava lidar com a situação sozinho e evitava pedir ajuda. O youtuber foi encontrado morto em seu apartamento na última quarta-feira (27/12) em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Maria Luiza estava presente no momento do ocorrido, mas não teria conseguido impedi-lo.

Já em 2020, ele foi acusado de pedofilia e foi investigado pela Polícia Civil de São Paulo

O youtuber PC Siqueira Reprodução/Instagram

O youtuber PC Siqueira, encontrado morto em seu apartamento em SP Reprodução/Redes Sociais

O youtuber PC Siqueira, encontrado morto em seu apartamento em SP Reprodução/Redes Sociais

Relembre a trajetória de PC Siqueira, youtuber encontrado morto Reprodução/Instagram

Diversos usuários do Twitter pediram a exclusão do canal do YouTube de PC Siqueira Reprodução/Instagram

Mas já retomou gravações de vídeos Instagram/Reprodução

Ele se envolveu em uma polêmica neste ano YouTube/Reprodução

PC Siqueira terminou namoro de mais de um ano e falou sobre depressão Reprodução/Instagram

PC Siqueira desejou “Feliz Natal solitário” e assustou seguidores Reprodução/Instagram

Maria Watanabe em foto com PC Siqueira, seu ex-namorado Reprodução

A ex-namorada diz que também enfrenta um quadro depressivo e que, durante o tempo em que ficaram juntos, cerca de um ano e meio, PC atuou como um “terapeuta”. Eles haviam terminado o relacionamento dois dias antes de o youtuber atentar contra a própria vida.

“A gente passava pelas mesmas coisas, tinha as mesmas dificuldades em comum. Mas, no caso dele, ele sempre viveu a vida dele normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Ele nunca veio pedir ajuda. Eu, quando precisei, ele sempre tentou dar apoio, instrução, foi até um terapeuta, para que eu saísse de varias crises de pânico e ansiedade”, diz Maria Luiza.

Enterro do youtuber Acompanhada da mãe, a ex-namorada de PC Siqueira foi até o Cemitério Primavera 1, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira, para dar o último adeus a ele. Maria Luiza esteve ao lado dos pais do youtuber durante o sepultamento.

Ao Metrópoles, Maria Luiza fez um alerta sobre a importância da busca por ajuda diante de problemas de saúde mental.

“É importante ter uma rede de apoio, mesmo que não sejam amigos próximos. Nos primeiros sintomas, tem que procurar atendimento, psicológico, psiquiátrico. E tem coisas que a gente nao consegue resolver dentro do apoio, mas pode vir a ajudar a amenizar”, afirma.

“Quando se trata de saúde mental, alguns acham que a melhor saída é resolver sozinho, mas não é”, conclui.

Uso de drogas En depoimento à polícia, Maria Luiza Watanabe disse que, após o término do relacionamento, PC Siqueira aumentou o uso de medicamentos controlados e consumo de álcool e drogas. Segundo ela, nas horas que antecederam o suicídio, o youtuber estava “dopado”.

A equipe de investigação do 11º Distrito Policial de São Paulo afirma que, no apartamento, foram encontrados vestígios de cocaína, que foram submetidos à perícia. Também foi solicitado um exame toxicológico no corpo de PC para confirmar se houve uso de entorpecentes. A polícia não descarta a tese de que Maria Luiza também estivesse sob o uso de drogas no momento do ocorrido.

A médica socorrista que analisou o corpo de PC Siqueira após o suicídio relatou à polícia que ele morreu por intoxicação por abuso de “substâncias controladas e proibidas” combinada com asfixia por enforcamento. A causa oficial ainda precisa ser confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Em março deste ano, PC Siqueira foi encontrado desacordado em seu apartamento e precisou ser socorrido por bombeiros. Na ocasião, ele agradeceu aos fãs pelo apoio e disse que estava se recuperando de uma tentativa de suicídio.

Busque ajuda O Metrópoles tem a política de publicar informações sobre casos ou tentativas de suicídio que ocorrem em locais públicos ou causam mobilização social, porque esse é um tema debatido com muito cuidado pelas pessoas em geral.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o assunto não venha a público com frequência, para o ato não ser estimulado. O silêncio, porém, camufla outro problema: a falta de conhecimento sobre o que, de fato, leva essas pessoas a se matarem.

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.