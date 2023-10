Ex-namorado casado de Ana Paula Renault assume: “Errar é humano”

A terça-feira (3/10) começou movimentada com o exposed que Ana Paula Renault fez do ex-namorado, que ela descobriu ser casado. A ex-BBB colocou a boca no trombone em um vídeo publicado em suas redes sociais e a web ficou empolvorosa, querendo saber quem era o rapaz. Trata-se de Saul Luchtemberg, de acordo com o jornal Extra, que assumiu o caso extraconjugal. “Errar é humano”, escreveu em suas redes sociais.

“Em poucas horas, eu e minha esposa tivemos a nossa liberdade/privacidade rompida por falta de ética e caráter. Infelizmente eu e Ana tivemos uma aproximação devido a nossa afinidade e ideais”, esclareceu.

Ana Paula e Saul se conheceram através de amigos em comum, em fevereiro deste ano, meses depois de uma crise no relacionamento dele: “Eu passei por uma fase de separação no meu casamento em meados de novembro/dezembro de 2022. Em junho desse ano, novamente, meu relacionamento se ‘desgastou’ e eu me aproximei de FATO dela”.

Segundo Luchtemberg, os dois estiveram no The Town (festival de música em São Paulo), mas não juntos, apenas com amigos em comum e, mesmo assim, ele não quis ficar no mesmo camarote que a jornalista, “por respeito a minha excelentíssima esposa”, como relatou. “Dito isso, encerrei meu breve relacionamento com a Ana e tratei para minha família onde eu jamais deveria ter saído. Minha vida é, sempre foi e continuará sendo privada!”, destacou.

Nos stories do seu perfil do Instagram, Saul ainda compartilhou uma música gospel, “Família”, de Regis Danese, onde a letra diz: “Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar”. A atitude acabou virando piada entre os internautas, uma vez que o consultor técnico revelou, de fato, a traição.

Ana Paula Renault criticou Key Alves e relembrou a saída de Deolane Bezerra de A Fazenda 14 Reprodução

Ela é apresentadora Instagram/Reprodução

No Twitter, Ana Paula chamou Deolane de “arregona”

Ela estaria recebendo ameaças de fãs de MC Kevin

Ana Paula Renault desabafou em seu Instagram Reprodução

Ana Paula Renault fez parte do “BBB 16” Instagram/Reprodução

Já em outro perfil, o rapaz lembrou que está sendo bastante criticado e publicou uma reflexão: “Meus defeitos talvez afastem um monte de gente. Mas pelo menos sei que quem fica ao meu lado gosta de mim pelo que sou. E na vida é assim, a gente se decepciona com uns, mas se surpreende positivamente com outros”.

“Resolva seus BOs, meu filho! Fora que vc não estava com a Ana à força”, “A mulher é sempre a errada! As mensagens no WhatsApp eram o que?!”, “É inacreditável. Os homens que vivem em que era, a pré histórica?”, “Brinca muito, tacou um Regis danese e meteu o louco” e “Tem que ser muita cara de madeira pra fazer esse espetáculo todo, palhaçada, eu teria era vergonha”, foram algumas das reações.