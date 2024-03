Ex-presidente do PT diz que sigla se afastou do cotidiano da população

Deputado Rui Falcão (PT-SP) afirmou que o presidente Lula vai estar mais presente no Brasil em 2024

O deputado Rui Falcão concedeu entrevista ao Poder360 na 4ª feira (13.mar.2024) Sérgio Lima/Poder360 – 13mar2023

Fabricio Julião 14.mar.2024 (quinta-feira) – 6h05



O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) afirmou em entrevista ao Poder360 que o PT se afastou de atividades corriqueiras da população. O congressista disse ser necessário que o partido volte a fazer política para se reaproximar da sociedade com a iminência das eleições municipais deste ano.

“O PT se distanciou do cotidiano da política, [houve] um certo distanciamento da população, a gente passou a fazer política a cada 2 anos. A presença no bairro, na comunidade, na igreja, no sindicato, a discussão política permanente, a formação dos jovens, tudo isso a gente foi deixando de lado. Em detrimento disso, cada vez mais a participação exclusivamente institucional”, disse o deputado, que presidiu o partido de abril de 2011 a junho de 2017.

Assista à entrevista completa (47min42s):

Rui Falcão disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende permanecer mais tempo no Brasil em 2024 depois de cumprir extensa agenda de viagens internacionais no ano passado. Segundo o congressista, Lula trabalhou para “reconstruir no exterior” a imagem deixada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Nós éramos um pária mundial, o Bolsonaro quase rompe relações com a China. Então ele [Lula] fez bastante trabalho no ano passado e agora vai se voltar mais ao Brasil, ao Nordeste, ter mais contato direto com a população, acho que isso vai recuperar [a popularidade do presidente]”.