Exclusivo! Aúdio: Fontenelle confessa dívidas, ataca partido e suplica ajuda

15/04/2023 8:00, atualizado 15/04/2023 8:53

Esta coluna teve acesso a uma série de áudios de Antonia Fontenelle, onde a influenciadora digital expõe suas insatisfações com os problemas enfrentados por ela no período de sua campanha eleitoral. A youtuber foi candidata a deputada federal, nas eleições do ano passado, pelo partido Republicano, mas não foi eleita pelo povo.

Em um dos áudios, Fontenelle se dirige ao Bispo Luiz Carlos Gomes – Deputado Federal Suplente –, agradecendo-o por ter ativado o “modo temporário” de recebimento de mensagens em um serviço de aplicativos. Em tom exaltado, Antônia disse que estava sendo cobrada por uma editora, em decorrência da produção de 60 mil livros para sua campanha. Os livros em questão, cuja temática é educação financeira para crianças e jovens, foram ideia da própria influencer.

Antonia alegou estar sendo prejudicada por pessoas que integravam o seu próprio time e foi assertiva ao dizer que não iria mais tolerar situações como essa.

“A minha paciência, a minha compreensão com o Júlio, ela acabou já tem um tempo, só que hoje acabou de vez. Eu não sei o que ele está arrumando, não sei o que ele está fazendo. Eu sei que eu me comprometi com as pessoas, uma editora confiou na minha palavra. E veio num momento providencial, no meio de uma crise que me colocaram. A editora me salvou, entendeu? Temos compromisso. Esse cara não tem palavra, todo dia é uma história e eu não tô aqui pra me prejudicar com pessoas que jogam no meu time. Então, eu estou lhe pedindo ajuda, que isso se resolva pra ontem”, falou ela.

Em outro trecho, a influenciadora afirmou que, se fosse necessário, iria cobrar um por um, batendo diretamente a suas portas. “Então assim, se é o Júlio, se é o Cláudio Castro, se é o Papa, não me interessa, presidente. Eu preciso de solução pra ontem, porque senão eu, pessoalmente, vou bater na porta de cada um. Eu não sou aquela mulher de meio termo, não aprendi. Eu deito pra pessoa passar por cima, mas quando eu levanto, eu levanto igual um demônio. O senhor me perdoa, porque o senhor é pastor, mas essa sou eu, infelizmente. Me ajude” .Em um segundo áudio, Antonia Fontenelle já começou demonstrando, mais uma vez, temer que suas falas se tornem públicas. Isso porque ela diz que, assim que a pessoa terminar de ouvir sua mensagem, pode apagá-la.

Novamente discutindo a questão dos livros, a youtuber disse que não poderia utilizar seu dinheiro de campanha para bancar a produção do material, visto que, se o fizesse, restaria um valor quase irrisório para as demais atividades. Ela falou, ainda, sobre os gastos tidos com a equipe responsável pelo impulsionamento de suas mídias e com o advogado que administrou a papelada para sua candidatura, deixando claro que estava vivendo uma luta em relação à sua saúde financeira.

“Ontem, a mulher da livraria meteu uma pressão danada, eu dormi muito mal. E com razão que a mulher está fazendo isso, porque ela também está sendo pressionada pelas outras pessoas. O fato é que esse dinheiro desses livros não pode sair, em hipótese alguma, do dinheiro que vem pra mim de campanha. Porque senão eu fico zerada pra fazer uma campanha. Fiz reunião com o pessoal que vai impulsionar minhas redes e fazer um afunilamento direcionado para os meus possíveis eleitores, e só aí foi 180 mil reais”, disparou.

Ela continuou: “Resumindo… Eu tenho minhas fontes, você sabe que eu sou danada, e eu sei quanto vem do partido para as mulheres. Sou reconhecedora do meu valor, da história que eu construí sozinha até aqui, tudo que foi feito até agora foi com ajuda de amigos, mas eu não gosto de pedir nada pra ninguém, de ficar devendo nada pra ninguém. De todo modo, tirando os livros, menos de 500 mil reais não dá! Não dá para eu mexer até 2 de outubro. Daqui a pouco eu vou estar sozinha… Nem esses meus amigos, que estão me ajudando, vão querer mais, porque eles vão estar sem fôlego pra isso. Então, eu preciso contar com você, presidente. Porque, se não for assim, eu vou perder. E pra perder, eu invento uma desculpa qualquer antes do dia e saio de bonita porque eu não vou pagar esse mico”.

Nos últimos áudios obtidos pela coluna, Antonia Fontenelle fala para um homem chamado “Júnior” que 15 pessoas que ela conseguiu colocar em alguns cargos para receberem salários mínimos, não estariam sendo pagas. A influencer ainda se refere a uma delas como “mulher que é macumbeira, lá de Guaratiba” e afirma temer que ela “faça alguma coisa”, reforçando um estereótipo totalmente preconceituoso referente a uma religião de matriz africana.

“Pelo jeito, eu caí no conto do vigário real, né? As pessoas que eu botei lá para ganhar aquele salário mínimo, hoje é dia 15, e ninguém recebeu. Os caras não conseguem pagar um salário de mil e tantos reais. Eu tenho 15 pessoas me cobrando, além dos que eu já contratei e não paguei”, disse ela.

“Me ajuda a resolver essa bagunça, por favor. Logo a mulher que é macumbeira, menino, lá de Guaratiba. Imagina se a mulher faz um negócio pra dar merd*, Júnior. Pelo amor de Deus, resolva esse negócio aí. Por que não caiu um salário de mil reais na conta de uma pessoa, gente?”, encerrou Fontenelle.

Ouça os áudios completos:

