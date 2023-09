Exclusivo: Diego Alemão usou drogas antes de sair armado

Nesta terça-feira (26/9), Jeffrey Chiquini, advogado de Diego Alemão, revelou com exclusividade para a coluna que o ex-BBB estava sob efeito de entorpecentes, quando saiu armado por uma rua da Zona do Sul do Rio de Janeiro, gritando que “iria fazer disparos”. O rapaz foi preso nesta manhã porte de arma de fogo e liberado horas depois, após pagar R$ 4 mil de fiança.

O empresário saiu da delegacia exaltado, tratando mal a imprensa que estava cobrindo o caso. Jeffrey foi questionado por estar colunista sobre o rompante de seu cliente e se o uso de substâncias químicas justificaria o seu comportamento: “Sim, uso de entorpecentes e medicamentos fortes para a depressão”.

Ainda na conversa, o profissional informou que tudo aconteceu por conta de um surto psicótico. “Ele estava tendo delírios de que estava sendo ameaçado, perseguido”, contou.

O advogado pontuou, em nota enviada anteriormente à coluna, que Diego estava fora de si: “Infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses tem enfrentado profunda depressão”.

Jeffrey Chiquini aproveitou para lamentar que Diego Alemão tenha tratado mal os jornalistas e repórteres ao ser liberado na delegacia, depois de pagar R$ 4 mil de fiança. “Agradeço o contato e a compreensão. Peço desculpas pelo que ele fez. Minhas desculpas a todos os comunicadores”, concluiu.

Diego Alemão

Diego Alemão

Diego Alemão

Diego Alemão – ABRE

Diego Alemão

Diego Alemão

Diego Alemão

Diego Alemão

Diego Alemão

iris diego alemao fanni

Internação voluntária

Diego Alemão foi internado, por vontade própria, em uma clínica de reabilitação, logo após ser solto. A coluna descobriu, no entanto, que no dia 14 deste mês, Alemão quis procurar a ajuda de Rafael Ilha. O ex-Fazenda ajuda dependentes químicos há anos, e é um dos responsáveis pelo tratamento e recuperação de Sérgio Hondjakoff.

Segundo o youtuber Bruno Di Simone, que é amigo de Diego Alemão, o ex-BBB entrou em contato após ver a publicação dele com Rafael Ilha nas redes sociais. Bruno entrevistou o ex-Fazenda para seu canal no YouTube e divulgou uma foto com o colega no Instagram.

“No dia que eu gravei com o Rafael Ilha, o Alemão me segue e viu eu postar um vídeo com o Rafael, anunciando que vinha uma entrevista, e me chamou no WhatsApp perguntando se o Rafael Ilha estava comigo, porque ele queria trocar uma ideia com o Rafael. Eu falei que não estava mais. Mais tarde eu o encontrei e ele estava meio agressivo. Eu falei que ele estava precisando de ajuda. Perguntei se ele queria ajuda, se queria que eu entrasse em contato com o Rafael Ilha e ele pediu que eu entrasse sim em contato”, contou.

Ainda de acordo com Bruno Di Simone, apesar de ter demonstrado querer ajuda, Alemão logo desistiu. “Nesse meio tempo que eu liguei pro Rafael, ele tomou o celular da minha mão e falou que não queria mais que eu ligasse, que ele não queria mais falar nada. Foi até meio agressivo, disse: ‘Devolve o meu celular agora’. Ele pediu para eu ficar com ele ali porque alguém estava atrás dele, estava meio alucinado”, revelou.

Jeffrey Chiquini relatou que Diego nunca apresentou esse tipo de problema e nem deu sinais de que seu estado emocional pudesse estar alterado. “É a primeira vez que eles faz tratamento para a depressão e dependência química”, ressaltou sem saber informar por quanto tempo o empresário ficará em tratamento.