Exclusivo! Mateus Solano deixa a Globo após 20 anos

Nos últimos anos, muitos artistas foram dispensados ou abriram mão de um contrato fixo com a TV Globo. E esta coluna descobriu que, nos últimos dias, a emissora não renovou com mais um de seus consagrados atores: Mateus Solano.

O contrato do profissional, que esteve recentemente como jurado da terceira temporada de The Masked Singer Brasil, chegou ao fim e não foi renovado pela Globo. O que se espera é que, assim como diversos outros artistas, ele passe a assinar com a emissora apenas por obra, ou seja, por cada trabalho específico que fizer.

Mateus Solano estreou na Globo em 2003, em um episódio do programa Linha Direta. Sua última novela foi Quanto Mais Vida, Melhor! (2021 – 2022), interpretando o médico Guilherme Monteiro Bragança. Ele foi um dos protagonistas ao lado de Giovanna Antonelli, Vladmir Brichta e Valentina Herszage.

Outras novelas de destaque de Mateus Solano foram: A Dona do Pedaço (2019), Liberdade Liberdade (2016), Morde e Assopra (2011), Viver a Vida (2009) e Amor à Vida (2013), onde interpretou o icônico vilão Félix. As séries Maysa: Quando Fala o Coração, Sob Nova Direção e Escolinha do Professor Raimundo também foram outros trabalhos do ator na emissora.

Mateus Solano interpretou os gêmeos Jorge e Miguel em Viver a Vida

Mateus Solano interpretou o vilão Félix em Amor à Vida

Mateus Solano interpretou o Dr. Guilherme em Quanto Mais Vida, Melhor!