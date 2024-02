Figurantes da TV Globo reclamam de atraso de pagamento

A coluna Fábia Oliveira, que vem há um tempo repercutindo as condições dos trabalhos dos figurantes, ficou sabendo que uma das agências que contratam os profissionais para as produções da TV Globo está prestes a fechar as portas. Uma fonte exclusiva desta jornalista explicou que após a pandemia, a emissora mudou sua forma de trabalho, contratando comente através de três agências distintas: a Pool, Estellar e Elenco.

Segundo nossa fonte, a Estellar e a Elenco realizam o pagamento até 15 dias úteis depois das participações, porém a Pool, demora 40 dias, o que é um tempo exorbitante se comparada as outras duas.

Além da Pool ser a terceiriza mais problemática, ainda corre um boato de que ela está de “aviso prévio” e vai deixar de prestar serviço para o canal até o fim deste mês. Ainda de acordo com a fonte, existem figurantes que estão sem receber e os valores chegam a passar de R$ 1.500, como é o caso de um deles.

Com tudo isso, o mal-estar tomou conta, já que todas as vezes que uma empresa sai da Globo, em seguida decreta falência e deixa de pagar o pessoal. E o pior, como um passarinho verde contou para esta coluna: a Globo não intervém e nem se manifesta sobre o assunto. Mesmo sendo uma empresa contratada, os figurantes cobram responsabilidade da Vênus Prateada.

Hugo Gross, responsável pelo Sindicatos dos Artistas (Sated-RJ), explicou com exclusividade que uma reunião está marcada para debater o assunto no próximo dia 22. “Nós temos sempre reclamações de maus tratos, reclamações de alimento diferenciado [do artista e] dos figurantes. O figurante faz parte da nossa categoria e ele tem que ser respeitado, sim”, destacou.

Sobre a Pool, em específico, Gross esclareceu: “A Pool está tendo várias reclamações. E essa agência, dito pelos figurantes, não está pagando corretamente a figuração. Atrasaram e a agência passou para o figurante que quem não estava pagando era a TV Globo. Prontamente levantei essa informação e, assim, dito pela TV Globo, a informação está errada, que a agência de figuração é que não estava repassando devidamente para os figurantes”.

estudios-globo

Estúdios Globo princípio de incêndio

Reprodução/Instagram

Reunião de criação do Domingão com Huck, nos Estúdios Globo, mostrada em documentário do Globoplay

Reunião de criação do Domingão com Huck, nos Estúdios Globo, mostrada em documentário do Globoplay Reprodução/Globoplay

Hugo Gross concluiu a conversa afirmando que o Sated-RJ está disponível para ajudar e resolver esse tipo de demanda. “Que eles rescindiram o contrato justamente. O sindicato está aí pra defender o trabalhador, pra defender o figurante, pra defender o associado, pra que ele possa exercer a sua função com dignidade, com respeito, que é o mais importante”, concluiu.