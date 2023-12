Ibovespa emenda 4ª alta seguida e fecha em recorde de 134 mil pontos

O Ibovespa, principal índice da B3, a Bolsa de Valores brasileira, renovou o recorde ao encerrar esta quarta-feira (27/12) com o acumulado de 134 mil pontos. Essa é a quarta sessão consecutiva na qual a bolsa fecha em alta e, ao longo da semana, registrava novos valores históricos.

O índice teve valorização nesta quarta por ações, como da Magazine Luiza, com aumento de 6,64%, e da Casas Bahia, em alta de 6,03%. Além disso, o mercado repercutia de forma positiva a confirmação de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai aumentar o salário mínimo com ganho real.

A partir de 2024, o piso nacionalmente subirá de R$ 1.320 para R$ 1.412. A gestão petista calcula 3% de ganho real, ou seja, de aumento acima do reajuste da inflação. Essa foi uma das bandeiras da campanha de Lula em 2022.

O mercado também aguarda um anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agendado para esta quinta-feira (28/11). A expectativa é de o titular anunciar como o governo tratará a desoneração da folha de pagamento, após o Congresso derrubar o veto presidencial da matéria.

Segundo o ministério, deverá ser proposta uma alternativa à questão da folha de pagamento de 17 setores e, em parceria com a Casa Civil, os últimos ajustes estão sendo feitos antes do anúncio.

Dólar a R$ 4,83 O dólar comercial encerrou a sessão desta quarta-feira com cotação de R$ 4,83, em leve alta em comparação ao dia anterior. Na terça, a moeda havia fechado a R$ 4,82.