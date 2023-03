Filha de Tadeu Schmidt radicaliza visual e pai reage

Filha de Tadeu Schmidt, Valentina Schmidt decidiu radicalizar o visual e mostrou o resultado a seus seguidores no Instagram.

A atriz de 21 anos, que se declarou Queer (quem não se identifica apenas com o gênero masculino ou feminino), encurtou os fios e adotou o penteado joãozinho.

À esquerda, Valentina Schmidt com o novo visual; à direita, Valentina abraça o pai, Tadeu Schmidt

Instagram/Reprodução

Tadeu Schmidt e a filha Valentina

Tadeu Schmidt no BBB23

Tadeu Schmidt

“Desta vez não foram só as pontas”, escreveu Valentina. Nos comentários, muitos elogios e uma reação orgulhosa do pai, Tadeu Schmidt: “Gata!”, publicou com um emoji de gatinho.

Em outubro de 2020, Valentina também mudou o visual e cortou os fios por uma boa causa: a doação de cabelo.