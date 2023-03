Paula Freitas, ex-BBB23, comenta críticas após preenchimento labial

Paula Freitas, a 4ª eliminada do BBB23, foi uma das presenças no show de lançamento do DVD de Hugo & Guilherme, nessa terça-feira (14/03), em São Paulo. Alvo de duras críticas após fazer preenchimento labial, a participante da Casa de Vidro explicou à coluna LeoDias o que realmente está por trás de tanto inchaço nos lábios e como lidou com as piadas na internet. A biomédica também falou sobre o pós-BBB e se tem vontade de trilhar uma profissão no ramo artístico.

“Eu fiz só uma ‘coisinha’ nos lábios, um preenchimento aqui e outro ali. Eu estava num pós muito lascado, bem no meio do processo que durou três dias, só que eu não podia sumir do Instagram porque eu tinha trabalho para entregar. Mas já está tudo bem tranquilo, queixo, lábios”, explicou.

Ex-BBB23 Paula Freitas passa por transformação

“Sobre as críticas, eu achei engraçado, eu ri muito. Costumo levar para o lado divertido da coisa. Mas é o que eu cheguei a falar para o Boninho quando ele me perguntou [na entrevista para o BBB] se eu ligaria para o quê as pessoas falariam de mim. Eu disse que não ligaria, e outra, eu sempre tento sorrir da minha desgraça. Quando isso repercutiu, eu levei para o lado divertido”, disse ela, satisfeita com o resultado, agora já desinchado.

De mudança para Goiânia, sua terra natal, Paula afirma que não se deixou deslumbrar pela fama que o reality está lhe proporcionando: “Isso da fama era um mundo muito distante para mim, de tudo que eu vivi. Por vezes pode parecer deslumbrante, por outras vezes dá uma alegria. Mas eu acho que eu sou um liquidificador de emoções, eu sei quem eu sou e de onde eu vim, porém, compreendo que, quem não era visto, que era o meu caso, agora está sendo visto, e está sendo lembrada, e isso é surreal”. Hoje, ela conta com com quase 1 milhão de seguidores no Instagram.

TV, internet ou biomedicina?“Quero muito continuar trabalhando com a internet. Eu digo que nasci para me comunicar com pessoas e a internet é a melhor voz que vou ter para isso. Quero estudar, entender um pouco mais isso de comunicação, de como entrar na casa das pessoas, de como chegar nas pessoas, atingi-las de uma forma boa, influenciá-las, e, se eu puder levar a biomedicina comigo, ótimo, pois tenho pós em estética, em perícia criminal. Acho que posso juntar o útil ao agradável. A biomedicina sempre me sustentou, me ajudou, fez eu ter o nome que eu tenho dentro da minha cidade, isso pode me alavancar e me levar além”, analisou.

