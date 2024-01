Tadeu Schmidt, Boninho e Dourado são vistos em “reunião” em shopping

O apresentador Tadeu Schmidt e os diretores, Boninho e Rodrigo Dourado, foram fotografados, nesta terça-feira (9/01), em um shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No segundo dia de Big Brother Brasil 24, o trio se reuniu para um almoço e fez uma espécie de “reunião” no local.

Conheça os participantes do BBB24 Ao todo, o BBB24 conta com 26 participantes. Desses, 20 são do grupo Pipoca e seis do Camarote.

São eles: Leidy Elin, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Marcus Vinicius, Beatriz, Matteus, Nizam, Giovanna, Alane, Fernanda, Lucas Luigi, Isabelle, Giovanna, Raquele, Thalyta, Davi, Juninho, Lucas Henrique e Michel.

No Camarote são: MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, Rodriguinho, Vinicius Rodrigues e Wanessa Camargo.