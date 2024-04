Flávio Bolsonaro sugere que Lula durma em embaixada para economizar dinheiro público

Foto: Pedro França/Agência Senado/Arquivo

Senador Flávio Bolsonaro (PL) 17 de abril de 2024 | 14:12

O senador Flávio Bolsonaro cobrou preocupação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com as contas públicas, dizendo que o presidente poderia economizar nas viagens diplomáticas.

“Basta ver os passeios internacionais. Não se preocupa um segundo em dar exemplo. De repente dormir em uma embaixada, em um quartel militar, para economizar dinheiro público. Leva uma comitiva de bilhões de reais previstos para os quatro anos de governo Lula. Se o governo tivesse preocupação de despesa, em vez de mudar a meta quando ver que não vai atingir, faria um esforço para reduzir despesa”, diz.

Folhapress