O bloco Olodum percorreu as ruas do circuito Batatinha (Pelourinho), nesta sexta-feira (17), em Salvador. Fundado em 1979, o Olodum resgatará no Carnaval deste ano a história do instrumento que eternizou o grupo, com o tema “Tambores: a Batida do Coração – Caminhos da Eternidade”. No domingo (19), a banda desfila no circuito Dodô (Barra-Ondina).

