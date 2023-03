Fred é eliminado do BBB23 e vai para a Casa do Reencontro

Fred Desimpedidos foi o mais votado no 10º Paredão do BBB23 e está eliminado do reality show. O apresentador e youtuber recebeu 50,23% dos votos e foi o preferido para deixar a casa mais vigiada do Brasil. Enquanto isso, Domitila recebeu 48,69% e Gabriel Santana fechou o total com 1,08%. Tadeu revelou que as decisão foi tomada nos últimos momentos.

Em seu discurso, Tadeu Schmidt adiantou, logo de início, que o eterno Mosca não seria eliminado. O apresentador ressaltou a rivalidade entre Fred e Domitila, principalmente no Quarto Branco. Os Paredões da ativista, assim como as eliminações de Larissa, Guimê e Sapato, que foram um “duro golpe” para o youtuber.

O episódio entre o eliminado e Sarah Aline e ainda os embates contra Ricardo Alface, que entrou em dupla com o Camarote. Os dois travaram uma guerra e trocaram “elogios” durante alguns Jogos da Discórdia.

Já no Modo Stone, Marvvila, Bruna Griphao e Cezar foram selecionados e os três confinados optaram que Fred seria o eliminado. Com isso, o prêmio passou de R$ 2,1 milhões.

Entretanto, vale lembrar que o Fred ainda não terá a oportunidade de voltar ao jogo por meio da repescagem promovida pelo programa. O Camarote, assim como todos os outros eliminados, encaram uma nova votação do público.

Os dois ex-participantes que receberem mais votos dos telespectadores estarão de volta ao BBB23, com reentrada marcada para quinta-feira (23/3) e disputam o prêmio máximo do programa normalmente. Vale lembrar que Cara de Sapato e MC Guimê, que quebraram regras do programa, assim como Bruno Gaga, que desistiu, não participam da dinâmica.