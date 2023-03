Gabriel Elias se une a Zeca Baleiro na inédia “Tão Distraídos”

O olhar humano está atrelado à nossa visão de mundo, sentimentos, gerando diversas sensações. Com a correria cotidiana, acabamos perdendo a sensibilidade, deixando de dar valor ao que é sublime. Trazendo uma reflexão sobre o assunto, o cantor e compositor Gabriel Elias lança nesta sexta-feira (17) a canção “Tão Distraídos”, que conta com colaboração com Zeca Baleiro.

A parceria marca a união de dois grandes nomes da música, criando uma conexão entre duas diferentes gerações da música popular brasileira. A sonoridade leve de “Tão Distraídos” contrasta com a densidade das palavras da letra.

“Tão Distraídos” é o mais novo lançamento do álbum “Várias Ondas”, cujas faixas vêm sendo apresentadas ao longo do último ano e é a segunda das 7 parcerias que integram o projeto.

Sobre o álbum, Gabriel diz: “É um sentimento de realização muito forte, um sonho poder contar nesse álbum com participações de artistas que assim como o Zeca Baleiro, são meus ídolos. Uma vez me disseram que tenho alma de aprendiz, por sempre querer aprender algo novo, ter a participação desses artistas no ‘Várias Ondas’ tem sido uma aula, um presente.”

A faixa “Tão Distraídos” integra o álbum “Várias Ondas” de Gabriel Elias que vem sendo lançado por singles. Além de Zeca Baleiro, o projeto conta com participações de Maneva, Falamansa, Teatro Mágico, Bráulio Bessa e Roberta Campos, além de duas outras participações a serem reveladas.

Sobre Gabriel Elias

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Seu último single, ‘Talvez’, colaboração com a soteropolitana Ju Moraes, figurou como a música Pop mais tocada nas rádios do país. Com mais de 500 milhões de streamings nos apps de música, o cantor apresenta um currículo invejável, acumulando apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, além de apresentações nos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.

Ouça: