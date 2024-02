Gabriel Roza abre o coração sobre novo amor; conheça a eleita

Parece que a fila andou mesmo para Gabriel Roza, ex-noivo de Bia Miranda. O rapaz apareceu com uma loira nas redes sociais, com quem curtiu o Carnaval em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e a coluna Fábia Oliveira descobriu novos detalhes dessa relação.

A moça em questão é Kelly Medeiros, de 25 anos, moradora de Itaguaí, também no Rio de Janeiro. Os dois estão juntos desde o início do ano e resolveram assumir publicamente o namoro durante a folia.

Ao contrário de Gabriel Roza, Kelly não é uma influenciadora e tem poucos seguidores. Tal situação faz com que o ex de Bia Miranda queira manter o relacionamento mais “preservado”. É o que ele contou ao ser procurado por esta coluna.

“Se eu não escolhi ser uma pessoa pública, imagina ela. Minha vida virou do avesso quando saí na mídia e a ideia era preservar a Kelly. Mas também sinto falta de compartilhar momentos com ela nas redes sociais”, disse ele confirmando o namoro com a loira.

Neste Carnaval aconteceu a primeira viagem em casal. Os dois foram pra uma mansão luxuosa em Angra dos Reis, na companhia de amigos.

A nova namorada de Gabriel Roza também falou sobre a relação à coluna e não economizou nos elogios ao vice-campeão de A Grande Conquista.

“A gente se conheceu no final do ano passado, temos amigos em comum, e estamos felizes. Gabriel é um homem maravilhoso, muito carinhoso, me trata bem, ele é gentil e cavalheiro, realmente estamos vivendo um sonho. A gente se dá muito bem e fazemos planos pro futuro”, declarou.

A coluna Fábia Oliveira deseja felicidades ao novo casal.