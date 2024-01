Gleisi comemora salto de 47% nos concursos públicos sob Lula

Presidente do PT diz que as mais de 9.000 vagas abertas ajudarão a melhorar o atendimento e a prestação de serviços

PODER360 4.jan.2024 (quinta-feira) – 21h53



A presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), disse que “o serviço público voltou a ser fortalecido depois de anos de desmonte”. Em publicação no X (antigo Twitter) nesta 5ª feira (4.jan.2024), ela comemorou o aumento de 47% de concursos públicos no 1º ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Gleisi, as mais de 9.000 vagas abertas irão ajudar a “melhorar o atendimento e a prestação de serviços”.