Globo sobre Glória Maria: “Descontraía sem perder o senso da notícia”

Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2/2) vítima de um câncer no pulmão. Com uma carreira consolidada na Rede Globo, a jornalista marcou época e foi uma referência no jornalismo brasileiro. A emissora se manifestou sobre a morte da profissional e destacou o trabalho da profissional.

“Gloria Maria descontraía sem perder o senso da notícia. Viveu, amou e trabalhou plenamente, enquanto escrevia linhas importantes da história do jornalismo brasileiro”, pontuou a Rede Globo em um comunicado.

Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2/2)

A jornalista lutava contra um câncer de pulmão, com metástase no cérebro

Glória Maria no Roda Viva

Glória Maria começou na TV Globo como estagiária e passou por programas como Fantástico, Jornal Nacional e Globo Repórter

Glória é um ícone do jornalismo brasileiro

Ela deixa duas filhas

A jornalista ao lado das filhas, Maria e Laura. Elas foram adotadas por Glória em 2009

A emissora também exaltou a importância da jornalista na televisão brasileira. “Abriu caminhos para mulheres negras e se tornou referência para centenas de profissionais”, explicou a emissora.

Momentos de Glória Maria que “quebraram a internet”A jornalista Glória Maria deixou um imenso legado na televisão brasileira. Além de entrevistas marcantes, a profissional quebrou a internet com diversas reportagens. Seja na Jamaica, quando experimentou a “ganja”, uma erva semelhante a maconha, seja quando andou em uma espécie de montanha russa naquele país.

Durante a sua passagem pelo país do Caribe, em 2016, a jornalista tocou em pontos muito importantes e quebrou tabus. Entretanto, a expedição de Glória àquele país recheou a internet com momentos marcantes. Lá, a profissional participou de um ritual e fumou o “ganja”. O momento é relembrado na web até os dias de hoje.

Quando lhe foi oferecida a erva, Glória Maria não pensou duas vezes em aceitar e explicou que não poderia rejeitar. “Em um primeiro momento, eu fiquei completamente tonta. Para quem não está acostumado, é preciso tempo para entender”, explicou.

No mesmo país, a jornalista andou em uma montanha russa local e explicou que era possível controlar a velocidade da atração com o freio. Entretanto, o “brinquedo” foi rápido demais e a expressão de susto e medo de Glória viralizou. Além dessas, a profissional pulou de bungee jump, voou de asa delta e até cruzou o deserto do Saara em cima de um dromedário.