Globo volta atrás e realizará Dia 101 com participantes do BBB23

Há algumas semanas, foi divulgado que a Globo não pretendia promover a tradicional dinâmica do BBB, Dia 101, nesta edição. No entanto, fontes da coluna LeoDias revelaram que a emissora voltou atrás e, vai sim, promover o reencontro entre todos os participantes da temporada após a grande final.

O reencontro será gravado na quarta-feira (26/4). Além do reencontro na casa, os participantes também participarão de uma reunião no Multishow, que será o momento da “lavação de roupa suja”, onde vão relembrar fatos da temporada. O reencontro começa às 20h30 no canal de TV por assinatura do Grupo Globo.

Conforme já adiantado pela coluna LeoDias, nem todos os participantes foram convidados para as dinâmicas da final do reality show. Gaga, Guimê e Cara de Sapato não devem estar por lá. Quem também foi cotada para aparecer foi Dania Mendez, mas a Globo também negou a possibilidade.