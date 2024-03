Governo de SP mudará sede para a região da Cracolândia

Palácio dos Campos Elíseos receberá a sede do governo a partir de 2029 e obrigará o desapropriação de 230 imóveis; investimento será de R$ 4 bilhões

Palácio dos Campos Elíseos, em São Paulo Divulgação/Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo

PODER360 29.mar.2024 (sexta-feira) – 18h29



O governo de São Paulo anunciou na 4ª feira (27.mar.2024) que irá mudar a sede administrativa do Morumbi para a região central da capital paulista. Essa era uma das promessas de campanha do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O local escolhido para a nova sede é o Palácio dos Campos Elíseos, na av. Rio Branco, que já abrigou a sede do governo estadual de 1915 a 1967. A região fica a cerca de 1 km do fluxo da Cracolândia.

A ideia é usar o palácio como escritório de Tarcísio e criar um anexo ao lado para abrigar outros setores do Palácio dos Bandeirantes. O projeto contempla outros 13 prédios na região para atender as secretarias de governo. O investimento gira em torno de R$ 3,9 bilhões.

Para emplacar o projeto, Tarcísio precisará desapropriar 230 imóveis e realocar o terminal Princesa Isabel, um dos principais terminais urbanos da capital. Só em desapropriações, o governo paulista deve gastar R$ 500 milhões.

De acordo com o Estado, os afetados pelas desapropriações receberão indenizações ou terão preferência em programas habitacionais. No caso do terminal urbano, a Prefeitura de São Paulo enviou um projeto à Câmara dos Vereadores para ceder a área ao Bandeirantes.

“Nós temos a necessidade de desmobilizar alguns equipamentos. Por exemplo, dentro desse partido arquitetônico, daquilo que a gente quer, uma grande ‘esplanada’, onde a gente possa, lá do início, enxergar o Palácio dos Campos Elíseos, era fundamental, por exemplo, remover o terminal rodoviário e transpor esse terminal. Vou colocar, obviamente, que proporcione uma integração com o centro de transporte”, disse Tarcísio na 4ª feira (27.mar).

A construção deve tomar 450 mil m² da região para abrigar 22.000 funcionários do governo estadual. As 28 secretarias e 36 autarquias estaduais também serão levadas para o centro administrativo.

O novo prédio do governo paulista será construído por meio de uma PPP (Parceria Público Privada) e o vencedor poderá explorar o local por 30 anos. Um concurso de arquitetura também foi aberto pelo Bandeirantes para elaborar o projeto do centro administrativo.

Segundo o governo, as obras devem começar em 2025 e terminar até 2029. Internamente, debate-se transferir só a sede do governo. A residência oficial do governador deve se manter no Palácio dos Bandeirantes.