Governo estuda criar universidade na Serra Gaúcha

A criação de uma universidade federal na região é uma demanda da população Isabella Almada/Secom – 26.dez.2023

Os ministros da Educação, Camilo Santana, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, participaram de reunião nesta 3ª feira (26.dez.2023) com uma comitiva de deputados, prefeitos, vereadores de municípios da Serra Gaúcha para discutir a criação de um campus universitário na região.

Segundo os ministros, há obras na área da educação no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e a decisão sobre uma nova instituição no Rio Grande do Sul pode ser tomada em 2024. “Esperamos ter uma boa notícia para a região no próximo ano, dentro do conjunto de investimentos no ensino superior”, disse Santana.

A criação de uma universidade federal na região é uma demanda da população. Em 26 de junho, uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul debateu o PPA (Plano Plurianual) da União, com pautas que poderiam ser sugeridas ao governo federal como prioritárias.

A implantação do campus universitário foi a pauta com maior apoio dos participantes, segundo o jornal GZH. Recebeu 1.375 votos.

Na reunião desta 3ª feira (26.dez), a deputada federal Denise Pessôa (PT) disse que a região se beneficiaria de uma universidade pública, uma vez que é marcada por fortes desigualdades sociais. Segundo o Planalto, Pessôa aprovou uma emenda no valor de R$ 5 milhões para estudos sobre a instalação do campus na Serra Gaúcha.

Eis a lista de presentes:

Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) – deputado federal; Sofia Cavedon (PT-RS) – deputada estadual; Pepe Vargas (PT-RS) – deputado estadual; Elton Weber – deputado estadual; Fabiano Feltrin (PP) – prefeito de Farroupilha (RS); Douglas Pasuch – prefeito de Nova Roma do Sul (RS); Gilmar Peruzzo (MDB) – vereador de Nova Prata (RS); Rose Frigeri (PT), José Pascual Dambrós (PSB), Lucas Caregnato (PT) e Lucas Diel (PDT) – vereadores de Caxias do Sul (RS). Juliano Luiz Baumgarten (PSB) – vereador de Farroupilha (RS); Marcio Antonio Moreschi (PP) – vereador de Fagundes Varela (RS); Marcelo Acácio – diretor de relações institucionais da UNE (União Nacional dos Estudantes); assessores técnicos do MEC (Ministério da Educação).