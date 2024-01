Governo Lula “abomina calote”, diz Messias após quitação de dívidas

País pagou dívidas de R$ 4,6 bi com organismos internacionais na 5ª (4.jan); AGU afirmou que gestão petista “honra compromissos”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (esq.) e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias (dir.) Marcelo Camargo/Agência Brasil – 2.jan.2023

O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou na 5ª feira (4.jan.2023) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “abomina o calote”. Na mesma data, o MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento) informou que contribuições e dívidas com organismos internacionais foram quitadas em 2023. O pagamento foi de R$ 4,6 bilhões, segundo o governo.

Para Messias, a gestão do petista “honra os compromissos e cuida da confiança depositada no Estado brasileiro”. Em seu perfil no X (ex-Twitter), ele declarou: “O mundo viu o que o Brasil já sabia”.

Uma das dívidas pagas e mencionadas pelo ministro da AGU (Advocacia Geral da União) foi destinada para o orçamento regular da ONU (Organizações das Nações Unidas). O valor aproximado foi de R$ 289 milhões. Com as transferências, o Brasil está assegurado ao direito de voto na Assembleia Geral da ONU em 2024. O governo diz que seguirá honrando os seus compromissos internacionais.