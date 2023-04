Gusttavo Lima toma pílula no palco e revela: “Vou destampar a peteca”

O momento foi registrado pelo influenciador Renato Sertanejeiro, que acompanhou um show de Gusttavo Lima em Belo Horizonte 14/04/2023 20:50, atualizado 14/04/2023 20:50

Divulgação

No primeiro sábado deste mês, aconteceu a terceira edição do Buteco Mineiro, de Gusttavo Lima, que foi realizada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Estádio do Mineirão.

Durante o evento, Gusttavo Lima chamou a atenção do público e causou alvoroço na web. Isso porque ele tomou um comprimido bem suspeito em cima do palco, que foi registrado e compartilhado pelo influenciador Renato Sertanejeiro.

