Homem é preso suspeito de jogar munição no Palácio de Buckingham

Um homem foi preso nesta terça-feira (2) após jogar itens “suspeitos de serem cartuchos de espingarda” no pátio do Palácio de Buckingham, de acordo com a polícia de Londres, na Inglaterra.

“O homem foi preso sob suspeita de posse de uma arma”, disse a polícia em um comunicado. Cordões de isolamento foram colocados na área.

Em frente ao palácio foi encontrada uma bolsa que a polícia britânica considerou suspeita. Os especialistas compareceram e, após uma avaliação, uma explosão controlada foi realizada, segundo a polícia.

A coroação do rei CharleIII está agendada para o próximo sábado (6).