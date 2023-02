Homem morre após colisão entre dois carros em rodovia no Entorno do DF

Um homem, de identidade não informada, morreu após a colisão entre dois carros na DF-190, próximo a Santo Antônio do Descoberto (GO) 03/02/2023 20:44, atualizado 03/02/2023 20:44

Um homem morreu e outras quatros pessoas ficaram feriadas após a colisão entre dois carros de passeio no início da noite desta sexta-feira (3/2), na DF-190, próximo a Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do Distrito Federal.

Entre os feridos, nenhum apresentou ferimentos graves, mas foram encaminhados ao hospital para avaliação mais detalhada. Equipes do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) seguem no local.

