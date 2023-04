Ortosonia: obsessão em dormir perfeitamente pode causar insônia

Você se preocupa em dormir bem? Tenha cuidado para não exagerar na dose. Pesquisadores do sono identificaram um crescimento na quantidade de pessoas que, de tão preocupadas em dormir perfeitamente, estão desenvolvendo ortosonia, um tipo de ansiedade que as impede de ter um sono adequado.

Embora ainda não existam números precisos de quantas pessoas são afetadas pelo distúrbio, os médicos afirmam que relatos deste tipo estão se tornando frequentes. Os especialistas sustentam que o problema está associado ao uso de tecnologias e aplicativos que medem o sono, como celulares e especialmente relógios inteligentes.

“A preocupação com o sono em alguns casos é tão grande que leva ao estresse, à ansiedade e à euforia, que são prejudiciais à saúde”, afirma o estudo feito a partir do relato clínico dos pacientes.

***foto-mulher-dormindo

Quando o assunto é qualidade do sono, é necessário implementar uma rotina saudável que garanta uma boa noite de descanso. Muitas vezes, a dificuldade para dormir ou acordar cedo, por exemplo, está relacionada aos hábitos cotidianos que devem ser corrigidos Getty Images

***foto-mulher-dorme-com-despertadores

Uma noite de sono mal dormida interfere diretamente no humor e no desempenho das atividades do dia seguinte. Além disso, os níveis de irritabilidade, ansiedade e estresse podem aumentar significativamente Getty Images

***foto-mulher-em-sono-profundo

Estudos mostram que o tempo ideal de horas de sono varia para cada pessoa, mas a média mundial é de seis a oito horas por noite. Durante o sono profundo, ocorre a liberação de hormônios importantes para a regulação do organismoGetty Images

***foto-homem-cochila-com-bebê-no-colo

Muitas pessoas têm sono ruim e nem percebem isso. Na dúvida, que tal adotar algumas técnicas conhecidas como “higiene do sono”?Getty Images

***foto-homem-desliga-despertador

1. Crie uma rotina: procure deitar e levantar nos mesmos horários todos os dias, mesmo nos feriados e fins de semanaGetty Images

***foto-homem-dorme-perto-de-computador

2. Durma um pouco mais cedo a cada dia: aproveite o período próximo ao fim das férias para dormir cerca de 30 minutos antes do horário que estava acostumado a ir para a cama a cada dia, até chegar no horário idealGetty Images

***foto-mulher-com-insônia

3. Levante-se se não conseguir dormir: saia da cama se tiver dificuldade de adormecer. Faça algo relaxante como respirar fundo, ouvir música suave ou ler um livro. Recomenda-se não ligar a televisão ou mexer no celular. Só retorne para a cama quando estiver sonolentoGetty Images

***foto-muher-usa-computador-em-cama

4. Cama é para dormir: nunca use a cama para estudar, ler, ver TV, ficar no computador ou no celular. O corpo precisa entender que aquele é um ambiente de relaxamentoGetty Images

***foto-homem-dorme-em-quarto-escuro

5. Mantenha o quarto escuro: ter um quarto completamente escuro, sem luminosidade externa ou luzes de aparelhos eletrônicos facilita o sonoGetty Images

***foto-mulher-tira-cochilo

6. Evite cochilos: limite cochilos diurnos a menos de uma hora de duração e até as 15h, para não prejudicar o sono da noiteGetty Images

***foto-xícara-de-café

7. Evite alimentos e bebidas estimulantes entre quatro e seis horas antes de deitar. Na lista entram chocolate, café, refrigerantes, chás do tipo preto, verde, mate e chimarrão Getty Images

***foto-criança-pratica-boxe

8. Evite fazer exercícios físicos de alta intensidade nas três horas antes do horário programado para deitar. Eles podem deixar a pessoa muito alerta e atrapalhar o sonoGetty Images

***foto-mulher-relaxa-deitada

9. Diminua o ritmo: separe de 15 a 30 minutos antes de deitar para relaxar e diminuir o ritmo. Desligar-se de estímulos externos ajuda a sinalizar o cérebro de que é hora de dormirGetty Images

***foto-mulher-evita-bebida-alcoólica

10. Evite bebidas alcoólicas e cigarro: eles também prejudicam o padrão do sonoGetty Images

Dormindo com o inimigoOs investigadores associaram o crescimento da ortosonia com o uso cada vez mais comum das pulseiras inteligentes, que medem a frequência e a duração do sono. Segundo eles, o acesso a tantos dados sobre a qualidade do descanso acabou gerando sintomas de ansiedade para uma parte de seus usuários.

A obsessão em avaliar o próprio desempenho de sono é o que acaba levando a uma ansiedade que impede os “ortosones” de relaxar e descansar apropriadamente. Com métricas piores registradas em suas pulseiras a cada dia, alguns pacientes com acabam desenvolvendo, curiosamente, a insônia.

Preocupação crescenteOs investigadores da Universidade Árabe de Gulf, no Bahrein, responsáveis pelo estudo, descreveram uma crescente manifestação do distúrbio. Segundo eles, algumas pessoas se sentem obrigadas a ficar na cama mesmo depois de já ter acordado para alcançar índices perfeitos de descanso em suas pulseiras inteligentes.

Em casos mais graves, segundo o estudo publicado na semana passada, pessoas com ortosonia acabam sem conseguir dormir durante dias pela preocupação que têm em descansar perfeitamente. Em alguns momentos, os pacientes com ortosonia chegam a apresentar quadros de estresse e insônia crônicos como consequência da pressão pelo sono perfeito.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.