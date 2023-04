Homem preso por compartilhar fotos fez chacota com mortes de Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Mamonas Assassinas

O serralheiro Fellipe Alves, 22 anos, foi preso em Santa Maria, nesta segunda-feira (17/4), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) 17/04/2023 20:16, atualizado 17/04/2023 20:40

O serralheiro Fellipe Alves, 22 anos, preso nesta segunda-feira (17/4) por espalhar imagens de cantores famosos mortos, mantinha um perfil no Twitter. A página disseminava arquivos de vídeo envolvendo acidentes trágicos, e tinha personalidades artísticas como vítimas. O autor chegava a debochar das tragédias em postagens na rede social.

A coluna Na Mira identificou o perfil usado pelo criminoso – que teve a prisão preventiva pedida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – para disseminar as imagens vazadas de laudos periciais feitos em Institutos de Medicina Legal (IML). Cheias de ódio e ironia, as publicações do criminoso zombavam de cantores como Gabriel Diniz, morto em 2019, vítima de um acidente aéreo em Sergipe.

O autor publicou um vídeo com o corpo do cantor boiando em um rio e legendou: “Gabriel Diniz nadando”. Em outra postagem, Fellipe usou o perfil para avisar aos seguidores que possui fotos dos corpos de Marília Mendonça e de Cristiano Araújo. “Também tenho fotos dos Mamonas Assassinas. Entrem em meu grupo no Telegram”, diz o suspeito preso no âmbito da Operação Fenrir, deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Veja postagens do criminoso que espalhava fotos de cantores mortos:

Homem preso por vazar fotos fez chacota com mortes Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Mamonas Assassinas

Homem preso por vazar fotos fez chacota com mortes Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Mamonas Assassinas

Homem preso por vazar fotos fez chacota com mortes Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Mamonas Assassinas

Homem preso por vazar fotos fez chacota com mortes Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Mamonas Assassinas

Homem preso por vazar fotos fez chacota com mortes Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Mamonas Assassinas

Homem preso por vazar fotos fez chacota com mortes Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Mamonas Assassinas

A investigaçãoA investigação apontou que o suspeito compartilhava o conteúdo indiscriminadamente. A operação, batizada de Fenrir – um lobo monstruoso, segundo a mitologia nórdica –, tem o objetivo de reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de imagem na internet. O preso deve passar por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (18/4), quando será decidido pela soltura ou pela conversão da prisão dele para preventiva.

As imagens foram obtidas de forma clandestina por Fellipe e distribuídas sem censura na internet. No perfil que mantém no Twitter, o criminoso também fazia menção a tragédias envolvendo personalidades famosas ocorridas há décadas. Em uma das publicações, ele prometia distribuir fotos dos corpos dos integrantes da banda Mamonas Assassinas. O grupo foi vítima de um acidente de avião em 2 de março de 1996.

Além de fazer chacota com a morte de uma série de artistas, que tiveram suas imagens compartilhadas cruelmente depois de falecidos, o criminoso fez posts destilando ódio contra o presidente Lula. “Um gor3 que vou postar aqui com muita alegria é do Lula (sic) “.

Veja fotos dos artistas que foram vítimas dos criminosos:

Marília Dias Mendonça foi uma cantora, compositora e empresária brasileira. Natural de Cristianópolis, no Goiás, cresceu e viveu em Goiânia a maior parte da vidaReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Querida no meio sertanejo, Marília tinha um dos cachês mais altos do país e era recordista em acesso em plataformas digitaisReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em novembro de 2021, durante viagem para Minas Gerais, onde faria um show, o avião da cantora caiu e matou instantaneamente todos a bordo. Marília faleceu aos 26 anos e deixou o filho Léo, de 2 anosReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Mendonça começou a cantar na igreja quando ainda era criança. Aos 12 anos começou a compor para grandes cantores, como Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Matheus & KauanReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em 2014, Marília se lançou como cantora e, mais tarde, em 2016, apresentou o primeiro álbum da carreira que contou com a música Infiel, canção que a tornou nacionalmente conhecidaReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em 2015, engatou relacionamento com o empresário Yugnir Ângelo e chegou a ficar noiva do rapaz. Contudo, dois anos depois a relação chegou ao fim. Na ocasião, Marília informou que estava muito nova para ter um relacionamento sérioReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em 2017, a cantora lançou Amante Não Tem Lar e De Quem é a Culpa, singles que estouraram nas paradas de sucesso e elevaram ainda mais o nome dela. Tempos depois, Marília se tornou a brasileira mais ouvida no Youtube, ocupando o 13º lugar no ranking mundialReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em 2018, lançou o segundo álbum Agora É Que São Elas, com a participação de Maiara e Maraisa. Em 2019, lançou os singles Bem Pior Que Eu, Ciumeira, Bebi Liguei e, em março do mesmo ano, se tornou a mulher mais ouvida no Spotify BrasilReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Em 2019, a cantora assumiu relacionamento marcado por altos e baixos com Murilo Huff, pai de seu único filho, Léo. Em setembro de 2021, no entanto, Marília anunciou o fim da relação com o músicoReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Durante a carreira, a jovem conquistou um Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, recebeu certificado de disco de diamante triplo, tripla platina e permaneceu no topo do ranking das artistas mais ouvidas do paísReprodução/ Instagram

***Marilia-mendonca-cantora-sertaneja

Conhecida como “Rainha da sofrência”, Marília deixou o legado do Feminejo, segmento feminino do sertanejo universitário, e impulsionou o sucesso de outras mulheres no meioReprodução/ Instagram

Cristiano Araújo (Divulgação: Globo)

Cristiano Araújo Cristiano Araújo (Divulgação: Globo)

Cristiano-araújo-Morte-2

João Reis e o filho, Cristiano

Cristiano-araújo-Morte

Cristiano Araújo morreu aos 29 anos, durante um grave acidente de carro. A namorada dele, Allana, também faleceuReprodução/Instagram

Cristiano-araújo-Morte-3

Cristiano Araújo Divulgação

Gabriel Diniz

Gabriel Diniz morreu em 2019

Gabriel Diniz

Gabriel Diniz é autor do hit “Jenifer”Reprodução / Instagram

Pai Gabriel Diniz- Sicinato Francisco Diniz

O pai de Gabriel se emocionou durante o velório do filhoJosemar Gonçalves/Esp Metrópoles

