Horóscopo de 15/2: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Vênus e Netuno em conjunção.

Te passam despercebidos todos os milagres que acontecem enquanto te sentes no domínio da realidade que construíste, somente percebes os que operam quando estás no fundo do poço, amargando circunstâncias opressivas e vexaminosas. Os milagres acontecem o tempo inteiro, mas porque nossa humanidade só considera os que, com forte evidência, demonstram que algo acima da natureza se manifesta e toma conta, todos os outros são dados por garantido, explicados pelas leis racionais da ciência.

Nossa condição é um milagre, existimos protegidos do vazio do céu por uma fina camada de atmosfera, e a força gravitacional nos protege de sermos catapultados a esse vazio, mas nós não chamamos isso de milagre, o explicamos como algo natural, como se a natureza fosse a dimensão onde a magnificência da operação do Universo deixa de ser.

ÁRIES: Os milagres acontecem com mais frequência do que se supõe, mas como nossa humanidade os espera com tonalidade sobrenaturais, deixa de perceber as maravilhas que acontecem enquanto isso. Procure prestar atenção.

TOURO: As coincidências que chamam a atenção não merecem esse nome que as desvaloriza, porque elas são a maneira misteriosa de o destino se apresentar a você, indicando caminhos que de outra forma seriam despercebidos.

GÊMEOS: A sorte é mal compreendida, porque se chama de sorte aquilo que não se pode explicar, mas que, se pensar melhor, seria possível encontrar uma explicação, mesmo que estapafúrdia. Desfrute da sorte, mas explique também.

CÂNCER: Quando a mente se abre a novos conceitos, mesmo que não consiga compreender de imediato o que percebe, ainda assim é possível sentir que se colocou os pés num caminho ascendente e libertador. Abra a mente, experimente.

LEÃO: O regozijo que advém de sonhar coisas lindas é buscado pela alma humana, e quando acontece é toda uma experiência em si mesma, que atiça a mente para se lançar à aventura de realizar o que foi sonhado. Processo essencial.

VIRGEM: A maior prova de evolução espiritual que um ser humano pode dar é ser capaz de celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, uma condição difícil, que acontece na outra margem da normalidade da inveja e do ciúme.

LIBRA: Acontecem coisas que não se pode explicar direito, mas que provocam impacto profundo na alma, portanto, não podem ser desconsideradas, porque é impossível fingir que não se percebeu o que se percebeu.

ESCORPIÃO: Seja você, sem máscaras nem véus, e observe os resultados, porque o verdadeiro espelho é esse, o da realidade dos olhares que reagem aos seus movimentos. Seja você, experimente a transparência por algumas horas.

SAGITÁRIO: Nem sempre se encontra paz e sossego nos lugares onde supostamente deveriam ser encontradas essas condições, mas quando a alma busca conforto e segurança, em algum lugar hão de ser buscadas essas virtudes.

CAPRICÓRNIO: Quando a mente está em harmonia, imagens de rara beleza surgem e se instalam, dando vontade de as compartilhar, mas encontrando na linguagem uma enorme limitação, porque, como caberia tanta beleza em palavras?

AQUÁRIO: Sonhar e nada fazer para realizar os sonhos, eis a mais segura fórmula para você se decepcionar. Na mesma medida dos sonhos que produzem regozijo em sua alma há de ser a ação empreendida para realizar o que sonha.

PEIXES: A beleza não está nas formas, mas na essência que se irradia ao mundo através das formas. Se você busca produzir beleza, então, em primeiro lugar precisa encontrar essa beleza em seus pensamentos e sentimentos.