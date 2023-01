Horóscopo de 31/1: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

A reflexão é o poder da mente de flexionar sobre si mesma e contemplar seu próprio funcionamento, e ao fazer isso criar um mundo de espelhos que antes não existia, de multiplicações infinitas da mesma dinâmica, como quando os espelhos são enfrentados. Por isso, é tão fácil se encontrar no mundo das reflexões quanto se perder também, tudo dependendo de a mente, ao refletir, ter discernimento ou não, para reconhecer a diferença, cada vez mais sutil, entre a imagem refletida e a fonte do reflexo. Talvez seja esse o destino da reflexão, talvez não.

Uma coisa posso te afirmar para te orientar nesse labirinto de espelhos que é a mente, ela, a mente, não funciona por si só, por trás dela há uma consciência pensadora e curiosa para ver aonde as coisas chegam. Os pensamentos não se pensam sozinhos, tu és o ser que os pensa.

ÁRIES: Envolva seu coração e mente para preservar em bom funcionamento as coisas que estão em andamento, evitando se distrair com as novidades que aparecem e que sempre parecerão mais atrativas do que as coisas conhecidas.

TOURO: Há coisas que estão ao seu alcance, enquanto outras, talvez desejáveis, se encontram fora de seu domínio. É impossível, e talvez nem seja saudável, satisfazer todos os desejos, porque há mais vida além de desejar.

GÊMEOS: Quando você dá um passo e toma uma atitude, os acontecimentos seguem esse impulso e acompanham o movimento. Quando, por essas coisas dos humores oscilantes, você age sem propósito algum, por aí vão as coisas também.

CÂNCER: Os questionamentos mais realistas são os que a alma não compartilha com ninguém, um pouco porque sabe que não seria compreendida, outro pouco porque ao fazê-lo teria de confessar coisas que são íntimas e secretas.

LEÃO: No fim das contas, tudo depende de negociações e de que, por meio dessas, as pessoas envolvidas deixem de fazer apenas exigências e também ofereçam algumas concessões. Quando as pessoas se entendem, é tudo uma maravilha.

VIRGEM: Procure fazer com que o resultado de seu trabalho agregue algo positivo ao mundo, mesmo que o alcance seja pequeno, porque toda melhoria será bem-vinda. Bem, talvez nem todos compreendam, mas vale tentar pelo menos.

LIBRA: É quase impossível distinguir antecipadamente a diferença entre um sonho, um pressentimento, uma fantasia ou uma memória, porque todas as imagens são vivificadas por emoções. Só o discernimento consegue saber a diferença.

ESCORPIÃO: Viver intensamente é um anseio legítimo, porém, sua alma é capaz de reconhecer que nem todas as intensidades são disponíveis nem tampouco todas elas brindariam com experiências que sirvam ao seu amadurecimento.

SAGITÁRIO: Dentro do possível, faça acordos e encerre os conflitos em andamento, porque a oportunidade está dada, e também porque dessa forma você terá sua força respeitada, sem o desgaste que o tempo infligiria nela.

CAPRICÓRNIO: As potencialidades estão todas disponíveis, mas nada acontecerá sem você tomar algumas providências e se envolver diretamente com a concretização de suas pretensões. A única magia disponível é fazer, só ela.

AQUÁRIO: Faça sua vontade, cuidando para não atropelar as vontades alheias com seu comportamento, porque há de haver lugar para tudo e para todos no cenário da civilização, ou pelo menos é isso que deveria ser, ou não?

PEIXES: O que você puder fazer para aliviar a carga do passado que pesa sobre suas costas, será também o tanto de margem de manobra que agregará para, futuramente, poder orientar seus passos por outro caminho diferente.