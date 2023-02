Horóscopo de 5/2: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua Cheia de Leão.

Estar cheios de nós mesmos tem um significado ambíguo, porque tanto pode querer dizer que nos cansamos de nós como também que nesse particular momento experimentamos a glória de não cabermos em nós mesmos, irradiando maravilhas ao mundo que, por sinal, se aproveita disso, seja para nos exaltar ou para nos derrubar, porque, coisa maldita de nossa civilização moderna, é só ver alguém se sentindo bem que rapidamente surgem os espíritos de porco tentando derrubar.

Resulta então que, seja porque nós nos cansamos de ser nós mesmos, estamos cheios de nós, ou porque outros tentam nos derrubar e apequenar, porque nos sentimos completos e brilhantes, fato é que estarmos bem não é algo que seja fácil de administrar, apesar de, nem por isso, deixar de ser uma situação desejável e recomendável.

ÁRIES: Há coisas que precisam ser ditas, porém, o mais desprovidas possível de qualquer tipo de amplificação emocional que daria a impressão de não se conhecer bem o assunto sobre o qual se trata. Isso melhor não, em frente.

TOURO: Os interesses divergem, mas as pessoas envolvidas continuam precisando umas das outras, portanto, não há ruptura, há uma nova ronda de negociações para acomodar as novidades e incertezas de todo mundo envolvido.

GÊMEOS: As suas ações podem não ser muito sintonizadas com os anseios que pretende realizar, mas isso há de ser apenas temporário e não merece sua atenção. A questão principal é evitar chutar contra o próprio gol. Isso acontece.

CÂNCER: Divulgar suas boas ideias antes de estarem suficientemente amadurecidas para ser levadas à prática abriria uma vulnerabilidade que seria melhor descartar o quanto antes. O tempo está ao seu favor, sem precipitação.

LEÃO: Suas reações podem ser legítimas e sua mente pode estar coberta de razões para elas, mas se os resultados são contraproducentes, você precisa passar em revisão seus convencimentos e entender melhor seus posicionamentos.

VIRGEM: As pessoas acertam, as pessoas desacertam, você é pessoa, então você também participa dessa coreografia de acertos e desacertos. Isso há de servir para tirar de cima o peso das complicações emocionais e das cobranças.

LIBRA: Muito tempo é perdido com coisas sem sentido, mas carregadas de tonalidades emocionais que as fazem parecer valiosas e importantes. Só que não! É bom ter clareza a este respeito, para não perder seu valioso tempo.

ESCORPIÃO: Como sempre, você fará o que quiser, mas isso não significa que fará o melhor, o mais conveniente, porque sua alma se orienta por emoções absolutas, que não consideram o que é melhor, apenas o que é mais intenso.

SAGITÁRIO: Suas pretensões se realizariam de imediato se você combinasse tudo antecipadamente com as pessoas envolvidas, em vez de surgir repentinamente com manobras que pegam elas de surpresa, provocando resistência.

CAPRICÓRNIO: Quando as questões fundamentais não são atendidas, é inevitável que se produza desconforto. Há horas em que não tem outra saída a não ser deixar isso acontecer, porém, isso há de ser temporário, nada além.

AQUÁRIO: Neste momento é importante que sua alma tenha muita clareza a respeito dos objetivos concretos que persegue, para que o precioso recurso, que é o tempo, seja investido com sabedoria e eficiência, que são sinônimos.

PEIXES: A vida é como um seriado também, mas as histórias vão se complicando a tal ponto, que às vezes a alma perde o fio da meada e se esquece de qual era a trama mais importante, a que sustenta o seriado todo.