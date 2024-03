Infra em 1 Minuto: Chuvas evidenciaram crise na distribuição de energia

Para Pedro Rodrigues, do CBIE, eventos climáticos extremos mostraram que há algo de errado no setor de distribuição

Técnicos da Enel atuando para retomar 100% do fornecimento de energia em São Paulo Divulgação/Enel – 6.nov.2023

PODER360 8.mar.2024 (sexta-feira) – 6h03



O Poder360, em parceria com o CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura), lança nesta 6ª feira (8.mar.2024) mais um episódio do programa Infra em 1 Minuto. Em análises semanais, Pedro Rodrigues, sócio da consultoria e especialista em óleo e gás, fala sobre os principais assuntos relacionados ao setor de energia.

O programa é publicado toda semana no canal do Poder360 no YouTube.

Neste 77º episódio, Pedro Rodrigues fala sobre crise na distribuição de energia elétrica durante a temporada de chuvas no sudeste brasileiro.

Em novembro de 2023, em decorrência de um forte temporal, cerca de 2,1 milhões de usuários ficaram sem luz no estado de São Paulo. O problema só foi resolvido uma semana depois do ocorrido. O novo presidente da Enel no Brasil, Antônio Scala, atribuiu a culpa pelo incidente aos eventos climáticos externos. Como consequência, a empresa foi multada em R$ 165 milhões pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e em R$ 12,7 milhões pelo Procon.

Mesmo com as alegações dos distribuidores, Rodrigues questiona se os sistemas de distribuição não deveriam mudar. “Se o clima está mudando, não deveriam os nossos sistemas de distribuição estarem acompanhando essa mudança?”.

Assista (3min2s):

