Inscrições abertas para seminário sobre bovinocultura

Evento gratuito será realizado em Teixeira de Freitas, exclusivamente para produtores rurais do Extremo Sul

O Sebrae em Teixeira de Freitas realizará, na próxima quarta-feira (19), o Dia de Campo – Seminário Tecnologia, Mercado e Sustentabilidade, em parceria com a FAEB/SENAR, Sindicato Rural e Sicoob Extremo Sul. O evento acontecerá na Fazenda Presente, próximo a Teixeira de Freitas, com inscrições gratuitas e vagas limitadas. Interessados podem se inscrever pelo link https://bit.ly/diadecampo-tx.

O objetivo deste seminário é proporcionar melhorias na produtividade dos pequenos produtores rurais, com foco no atendimento ao novo modelo tecnológico para a promoção do desenvolvimento sustentável da pequena propriedade rural, através de especialistas na Cadeia de Bovinocultura de Leite e Corte, trazendo as principais novidades e avanços para o campo.

A Fazenda Presente, do produtor Dori Neves, está localizada na Comunidade Pau da Garrafa, km 14, após o aeroporto de Teixeira de Freitas. Durante este Dia de Campo, será estimulado o aprendizado e conexões de negócios para os produtores rurais.

Conheça os especialistas convidados:

Andrea Basso – pós-doutora, graduada em medicina veterinária, com experiência na área e ênfase em Fertilização In Vitro. Ex-diretora de Reprodução na In Vitro Brasil S/A, sócia-fundadora na empresa Salt Biotechnology Ltda, que atua na área de consultorias personalizadas em Fertilização In Vitro de embriões mamíferos e no desenvolvimento de pesquisas em Biotecnologia.

Airton Spies – PhD em Economia de Recursos Naturais pela Universidade de Queensland, Austrália. Especialista em Administração Rural, formado pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Foi secretário estadual de Agricultura e Pesca em Santa Catarina. Exerceu a função de coordenador geral da Aliança Láctea Sulbrasileira, que é um protocolo para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, criada pelos governadores dos três estados da região sul do Brasil. Foi membro titular da Câmara Setorial de Leite e Derivados do MAPA.

Mauro Pereira de Figueiredo – graduado em Zootecnia e em Medicina Veterinária, ambas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mestre em Ciência Animal e Pastagens pela Universidade de São Paulo, e doutor em Medicina Veterinária pela Universidade de Medicina Veterinária Hannover, na Alemanha. Atua também de forma conjunta na cadeia produtiva do leite e no campo, assistindo grandes e pequenas fazendas leiteiras no Estado da Bahia, em parceria com organizações públicas e privadas.

Luiz Sande – Médico Veterinário e CEO da Akadhu Tecnologia Rural, especializada em soluções para o Agro. Pós-graduado em Bovinocultura de Leite, Manejo de Pastagens e Nutrição de Ruminantes. Trabalha com o desenvolvimento da pecuária de corte e preside a Associação Baiana dos Criadores de Nelore. Com mais de 25 anos de atuação no setor público e na iniciativa privada, hoje, é responsável pela coordenação de equipes, projetos e programas que transformam a vida de muitas pessoas.

SERVIÇO

O quê: Dia de Campo – Seminário Tecnologia, Mercado e Sustentabilidade

Quando: Quarta-feira, 19 de abril de 2023, às 7h30

Onde: Fazenda Presente. Comunidade Pau da Garrafa, km 14, após o aeroporto de Teixeira de Freitas

Inscrições: Gratuitas https://bit.ly/diadecampo-tx