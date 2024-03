O Instagram sofreu instabilidade e ficou fora do ar, no início da tarde desta terça-feira (5) de março.

Conforme o site “Downdetector”, a partir das 12hs, usuários da rede social começaram a notificar problemas na plataforma para atualizar as páginas.

No Twitter, o assunto da “queda” do Instagram já é um dos assuntos mais falados do Brasil.