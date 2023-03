Irmã de brasiliense morto sobre suspeito, flagrado com carne humana na mala: “Louco e assassino”

A família do brasiliense Alan Lopes, 21 anos, assassinado em Amsterdã, na Holanda nega que o jovem tenha envolvimento com crimes e canibalismo. O suspeito pela morte do jovem é um brasileiro amigo da vítima, Begoleã Mendes Fernandes, 26, preso em Lisboa, capital de Portugal, com pedaços de carne humana na mala.

Em depoimento, Begoleã afirmou que matou Alan, no domingo (26/2), para se defender. Além disso, alegou que o amigo seria canibal, teria servido “bife humano” para ele e mostrado, pelo celular, vídeos de execuções.

Begoleã pretendia embarcar de Portugal para Belo Horizonte, mas levantou suspeitas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ao apresentar um cartão de identidade italiano e portar documentos em nome de terceiros.

Saiba quem é o brasileiro detido em Portugal com carne humana

“A única coisa em que a gente acredita é que esse menino [Begoleã] é louco e assassino. Alan era um menino trabalhador, de família e do bem. Uma pessoa muito boa mesmo. Não tem sentido nenhum afirmar que ele queria matar alguém”, disse Kamila dos Anjos Lopes, 25 anos, irmã de Alan, em entrevista ao Metrópoles.

Confira imagens da vítima:

Alan Lopes3 (1)

Família diz que jovem morreu esfaqueadoReprodução

Alan Lopes2

Alan Lopes era amigo do suspeito de matá-loReprodução

Alan Lopes1

Jovem terá corpo cremado na semana que vemReprodução

Kamila contou que Begoleã e Alan eram amigos havia três anos e se conheceram enquanto trabalhavam no serviço de entregas por aplicativo, em Amsterdã. “O Begoleã frequentava minha casa, mas nunca pareceu ser uma pessoa ruim”, recorda-se a jovem.

Alan nasceu no Distrito Federal e se mudou para Amsterdã, com a mãe, em 2016, aos 14 anos. A família viajou em busca de emprego e uma vida melhor. O jovem trabalhou como entregador de aplicativo e, antes de morrer, atuava como açougueiro.

Kamila relatou que o irmão foi morto a facadas, após um receber golpe que o teria deixado desacordado. O corpo de Alan será cremado na semana que vem.

Veja quem é o suspeito:

Brasileiro preso com carne humana na mala

Begoleã Fernandes foi preso após a polícia encontrar carne humana na mala deleReprodução/Facebook

Brasileiro preso no exterior

O suspeito é brasileiro e morava em Minas Gerais antes de viajar para o exteriorReprodução/Facebook

Brasileiro preso

Ele foi preso no aeroporto de Lisboa após apresentar documentação falsaReprodução/Facebook

cats

A polícia desconfiou do jovem e revistou a mala, encontrando os pacotes de carneReprodução/Facebook

ConfissãoA irmã de Alan conta que, após o crime, Begoleã teria enviado mensagem a um amigo e confessado o assassinato do jovem. No texto, o suspeito afirmou que estava com medo da vítima porque ela “teria matado outras pessoas” e “seria canibal”.

Begoleã foi preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, na última segunda-feira (27/2). Ele carregava carne humana embalada em um plástico com pedaços e usava roupas manchadas de sangue.

Após análise do Instituto de Medicina Legal de Lisboa, os peritos constataram que a carne encontrada na mala era, de fato, humana. No entanto, exames descartaram a hipótese de que os restos mortais seriam de Alan Lopes.