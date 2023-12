Israel adia eleições municipais para fevereiro por causa da guerra

Governo disse que 688 candidatos atuam como reservistas no conflito e não poderão ser dispensados; votação seria em janeiro

O gabinete do ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu pelo adiamento das eleições municipais do país em votação neste domingo (31.dez.2023). O pleito, que estava previsto para 31 de outubro, já havia sido prorrogado para 30 de janeiro de 2024. Agora, deve ser realizado até 27 de fevereiro. A medida se deu porque as autoridades avaliaram que a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas prejudicaria a votação. Segundo comunicado, 688 candidatos de 144 cidades atuam como reservistas no conflito não poderão ser dispensados para as eleições.