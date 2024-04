Iza comemora primeira gravidez: “Momento de luz”

Iza abriu uma live no Instagram e confirmou que está grávida — mas ainda não sabe o sexo do bebê. A cantora celebrou o momento e aproveitou para cantar uma seleção de músicas para os fãs.

“Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas achei que seria muito mais especial se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo a coisa que eu mais amo”, disse a artista em um trecho do ao vivo.

Iza está grávida do primeiro filho, ou filha Ela aproveitou o momento para falar que, quando lançou o album Afrodhit, não sabia como seria a vida dela após o trabalho. Iza pontuou que se colocou “dentro de um saco gestacional” na época e que houve uma reviravolta na sua vida.

“Agora, existe um feto dentro de mim. Eu sou mãe pela primeira vez. E estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, da melhor forma, no melhor tempo. No tempo certo!”

A cantora aproveitou ainda o momento para convidar os fãs a acompanharem uma seleção de músicas que ela escolheu para cantar. Além disso, compartilhou que tem feito xixi com maior frequência e também sofrido com enjoos, mas seguiu nas comemorações: “Vem aí um mini talismã!”, afirmou com referência ao apelido dos fãs.

Mais feliz que nunca, Iza nunca escondeu sua vontade de ser mãe, assim como sua paixão por Yuri. Os dois se conheceram por Instagram, e foi a partir de lá que nasceu essa história de amor, que completou um ano recentemente.

Desde que soube da gravidez, a cantora optou por usar somente os looks mais folgados em público. Apesar de peças consideras oversized (acima do tamanho da pessoa) já integrarem o dia a dia de Iza, desta vez ela usou e abusou das peças, como forma de esconder a barriguinha.