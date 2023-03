‘Já virou rotina’, diz sindicato dos rodoviários sobre ônibus incendiado em Sussuarana

O ônibus que foi incendiado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (31) no final de Sussuarana, em Salvador, não foi o primeiro no bairro e, segundo o diretor do Sindicato dos Rodiviários da Bahia, Messias Silva, não será o último.

Essa já é uma prática rotineira em Sussuarana, feita por supostos integrantes de facções da região. Na ocasião desta sexta-feira (31), o motorista e o cobrador relataram que o suspeito pediu para que os passageiros descessem para atear o fogo.

“Não é a primeira vez, já teve mais vezes. Infelizmente já virou rotina”, explicou Messias. O veículo que colocaram fogo fazia a linha Sussuarana / Barra, 1230.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, a circulação de ônibus foi suspensa na região. “É revoltante acordar com essa situação. Estou desde as 5h10 acompanhando e já está suspenso o atendimento nessa região até que a Secretaria de Segurança Pública garanta que outros veículos não sejam vandalizados”, explicou, em entrevista à TV Bahia.