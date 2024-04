Janja é “articuladora de compras de móveis sem licitação”, diz Michelle

Ex-primeira-dama diz que o atual governo “assassinou” sua reputação ao divulgar que ela teria furtado itens do Alvorada

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher Beto Barata/PL – 24.mai.2023

A presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), disse nesta sábado (20.abr.2024) que a atual primeira-dama, Janja da Silva, é uma “articuladora de compras de móveis sem licitação”, em referência às trocas de acusação entre as duas sobre um suposto desaparecimento da decoração do Palácio da Alvorada.

“Não adianta [a Janja] apenas chegar e ficar articulando, sendo articuladora de viagens, articulando compras de móveis sem licitação, inventando, mentindo, para poder usar o dinheiro do contribuinte sem responsabilidade”, afirmou Michelle em evento do PL Mulher em São Luís, no Maranhão.

Assista (1min28s):

Durante a transição de governos, em 2023, Janja convidou a TV Globo para mostrar os defeitos encontrados nos móveis da residência oficial da Presidência da República. Na época, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o antecessor, Jair Bolsonaro (PL), havia levado parte dos itens do local para a própria casa dele.

Em março deste ano, no entanto, a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) informou que os móveis foram encontrados em “diversas dependências diferentes” da Presidência, incluindo o próprio Alvorada.

Depois da divulgação, Michelle disse, em comunicado, que as acusações de Lula e Janja serviram como “cortina de fumaça” para que a atual primeira-dama pudesse comprar novos móveis sem licitação.

A presidente do PL voltou ao assunto durante discurso no Maranhão e disse que as acusações de furto dos petistas “assassinaram sua reputação” ao longo de 2023.

“Por 1 ano, assassinaram nossa reputação, falando que tínhamos levado os móveis. Pura mentira. Eu sempre falei onde os móveis estavam. Eu sempre falei: ‘estão no depósito de número 5’, dava até o número do depósito. […] Para de brincadeira. É achar que o povo é besta”, declarou.