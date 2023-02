Jerônimo revela negociação com deputados do partido de Bolsonaro: ‘Estamos avaliando’

O governador Jerônimo Rodrigues ainda negocia com partidos e parlamentares para aumentar sua base de apoio na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Nesta segunda-feira (6), o petista deu mais detalhes da conversa que está tendo com deputados de legendas como Progressistas e PL, que tem Jair Bolsonaro como um dos integrantes.

Segundo ele, há divergências em “pautas identitárias”, como aborto e políticas voltadas à população LGBTQIA+, mas PT e os partidos de direita buscam entendimento no “aspecto político”.

“Passada as eleições, os partidos se organizam. Já fomos procurados por parlamentares do PP e PL, e nós acolhemos com o diálogo. Vendo o que eles concordam em votar no aspecto político. Alguns parlamentares disseram que votariam contra pautas ideológicas, como questões LGBTQIA+ e aborto. Vamos continuar recebendo essas manifestações e seguiremos avaliando”, disse o governador.