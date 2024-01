Jo Koy, do Globo de Ouro, após piada com Taylor Swift: “Me sinto mal”

Jo Koy viralizou nas redes sociais após uma “piada” comparando as imagens de Taylor Swift na NFL e no Globo de Ouro, mas acabou criando um climão na plateia. Em entrevista à Variety, o apresentador contou que se sentiu mal após a anedota com a cantora, que ficou com cara de poucos amigos.

“Acho que a da Taylor [Swift] ficou um pouco chata. Foi uma piada estranha, eu acho. Mas foi mais sobre a NFL. Eu estava tentando tirar sarro da NFL usando cortes e como o Globo de Ouro não precisava fazer isso. Então foi mais um golpe contra a NFL, mas simplesmente não pareceu assim”, declarou.

Ele ainda relatou que não deve aceitar tão cedo uma oportunidade para apresentar uma premiação. “É um trabalho difícil, não vou mentir. Eu amo a arte do stand-up. Foi legal a oportunidade ter surgido para mim, mas apresentar é uma fera. E é isso. Eu me diverti”, explicou.

Jo explicou que as críticas por conta da piada “doem”. “Foi um momento que sempre lembrarei. Era uma plateia difícil. Foi um trabalho difícil, não vou mentir… estaria mentindo se dissesse que [as críticas] não dói. Apresentar é apenas uma tarefa difícil. Sim, sou um comediante stand-up, mas essa posição de apresentador é um estilo diferente”, disse.

Por fim, ele contou que teve 10 dias para fazer o monólogo e que se sente mal pela piada. “Eu meio que entrei e fiz o trabalho do escritor. Tivemos 10 dias para escrever este monólogo. Foi um curso intensivo. Me sinto mal, mas ainda posso dizer que adorei o que fiz”, encerrou.

Entenda O climão aconteceu ainda no monólogo inicial do humorista. Ele aproveitou a presença de Taylor Swift, que concorria na categoria Conquista Cinematográfica e de Bilheteria, vencida por Barbie, para fazer uma piada sobre a presença da cantora nos jogos do Kansas City Chiefs, da NFL.

“Como vocês sabem, viemos depois de uma partida dupla de futebol americano. A grande diferença entre o Globo de Ouro e a NFL? No Globo de Ouro, temos menos cortes de Taylor Swift, eu juro”, declarou. A câmera do evento ainda focou na artista, que ficou com uma cara de poucos amigos.