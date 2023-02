Juiz nega pedido de prisão e devolução de carro de estudante da USP

São Paulo – A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão preventiva da estudante Alicia Dudy Muler, de 25 anos, feito pela Polícia Civil. A jovem é apontada de ter desviado R$ 937 mil do fundo de formatura de sua turma de Medicina na USP. O Ministério Público já havia se posicionado contra a prisão.

Além disso, o juiz Fabio Pando de Matos também negou um pedido da defesa de Alicia para reaver o carro, celular e notebook apreendidos pela polícia em meio à investigação.

A estudante foi indiciada pela polícia por cometer, por nove vezes, o crime de apropriação indébita, mas o MP entendeu que os indícios do caso são de estelionato. A promotoria solicitou que o inquérito policial colha a representação das vítimas e junte informações sobre o prejuízo de cada uma, de forma individual.

No dia 24 de janeiro, a polícia foi até o apartamento da jovem, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e fez a apreensão do carro e dos aparelhos eletrônicos, além de cadernos de anotações, cartões de crédito e recibos de apostas de loteria.

“A própria investigada, em seu interrogatório, confessou ter se utilizado do dinheiro, produto do crime, para locar o veículo que agora pretende ver restituído. Só por aí, percebe-se que o bem interessa à investigação. (…) Em relação ao notebook e ao aparelho celular, também sem qualquer sentido, ao menos por ora, a devolução, seja porque tais aparelhos eletrônicos contém informações importantes à elucidação do crime”, escreveu o juiz em decisão dessa quinta-feira (2/1).

De acordo com a investigação, além do carro, Alícia confessou à polícia que também alugou o apartamento em que mora com o dinheiro desviado dos colegas.