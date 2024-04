Julgamento de Sergio Moro é adiado por pedido de vista e será retomado na quarta-feira

O julgamento do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que pode resultar em sua cassação, foi adiado devido a um pedido de vista do desembargador José Rodrigo Sade. O processo será retomado nesta quarta-feira (3). A sessão no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná foi inaugurada nesta segunda (1º), após o relator Luciano Carrasco Falavinha Souza apresentar seu relatório durante duas horas e votar contra a cassação do senador. Na sequência, Sade justificou o adiamento alegando a necessidade de mais tempo para avaliar o relatório apresentado. Ele elogiou a qualidade dos debates realizados durante o julgamento, destacando o “alto nível” das discussões. O desembargador classificou o relatório como “muito poderoso e minucioso”, o que o levou a solicitar a vista do processo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As acusações contra Moro incluem abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e caixa dois. O foco das ações está nos gastos realizados durante a pré-campanha do senador, período anterior ao início oficial da campanha eleitoral. Segundo os adversários políticos, o ex-juiz federal teria se beneficiado de forma irregular durante esse período, ultrapassando os limites de gastos permitidos para a campanha ao Senado no Paraná. Se condenado, ele perderá o mandato e ficará inelegível até 2030, além de haver a convocação de novas eleições para o Senado. A defesa e a acusação poderão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e os efeitos da decisão serão válidos após o esgotamento dos recursos.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Relator vota contra cassação de Moro e diz que PT quer impedir senador de participar da vida política



Sergio Moro pode permanecer no cargo mesmo se for cassado no TRE-PR



*Reportagem produzida com auxílio de IA