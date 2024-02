Líder no monstro e na xepa? Alane ameaça castigar Fernanda; entenda

Após a discussão entre Alane e Fernanda no BBB24, a bailarina prometeu colocar a rival no Monstro, caso ganhasse a Prova do Anjo, mesmo ela sendo a líder da semana. Mas isso pode acontecer? Internautas lembraram que, sim.

O assunto veio à tona quando Alane conversou com Bia e Anny: “Se eu ganhar o Monstro, a Fernanda vai estar já já na xepa. Eu quero ver ela bem p*ta mesmo, porque ela p*ta, mostra quem ela é. Se ela normal é assim, ela p*ta deve ser o cão, mas eu sou mais cão ainda”, debochou a sister. Veja a declaração clicando aqui.

Depois da declaração da bailarina, usuários do Twitter recordaram momentos em que a punição aconteceu em outras edições do reality da TV Globo.

A primeira vez que o Líder foi castigado no Monstro aconteceu na edição 17, quando Ieda Wobeto venceu a prova e escolheu Daniel e Pedro Falcão, Líder da quarta semana do programa para cumprir a punição Prego e Martelo.

Dois anos depois, no BBB19, Isabella resolveu punir Danrley e Elana, que estava na liderança naquele momento, no Monstro Bobo da Corte. Revoltada, Elana indicou a rival para o Paredão e foi eliminada pelo público.

Na edição de 2022, o castigado foi Eliezer. Após vencer a única Prova do Líder durante sua passagem pelo reality, ele foi colocado na berlinda pela sua então ficante, Nathália, e não gostou da atitude dela.

No ano passado, a última punição de um Líder ficou a cargo de Ricardo Alface. Após vencer a Prova do Anjo, ele castigou Cezar Black com o Monstro Pavio Curto.

Treta entre as sisters Depois de brigar com Alane e julgar o corpo da dançarina, Fernanda está mostrando que pode ter se arrependido de algumas falas no BBB24. No Quarto Gnomo, em conversa com Giovanna Pitel, a confeiteira relembrou a discussão. “Foi chumbo trocado”, apontou a aliada.

“Quando eu falei do negócio lá e você falou: ‘Eu também vou ficar triste porque sou molinha’. Não quis botar [esse assunto em pauta]”, disse Fernanda. “Eu sei. Eu não estava lembrando do contexto. Quando você falou, é mesmo. Foi só chumbo trocado”, frisou Pitel.

A sister seguiu tentando se defender: “Foi chumbo trocado. Eu não olhei ali para ela e falei isso. Porque ela falou: ‘Levantou a perna’ e olhei para ela. Ela falou: ‘Dá para levantar mais’. Eu disse: ‘Também dá para fazer, porque aí está mole’”.

A moça seguiu o bate-papo com a amiga: “Ela falou: ‘Vem falar do meu corpo’. E eu : ‘Dá uma olhadinha no espelho, se olha você’. Você tem que olhar o seu corpo, não sou eu. Se você está sentindo que está bem, está bom, então. Não foi pauta de corpo. Ela quis jogar para esse lado”.

Giovanna Pitel finalizou o papo alertando Fernanda. “Ela jogou para esse lado. A casa todinha comprou esse lado”. “Aí joguei muito mais baixo falando da garota”, concordou e encerrou.