Lira não deve pautar PL das fake news nesta semana

Após falas de Musk sobre censura de Moraes no X, o relator do projeto disse que pediria ao presidente da Câmara prioridade ao tema

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) Mário Agra/Câmara dos Deputados – 20.mar.2024

Fabricio Julião 8.abr.2024 (segunda-feira) – 12h17



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não deve pautar o PL das fake news nesta semana, conforme apurou o Poder360. O tema ganhou força depois que o dono da rede social X (antigo Twitter) declarou haver censura no Brasil por causa de decisões do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. O ministro reagiu incluindo Musk no inquérito das milícias digitais que tramita na Corte.

A este jornal digital, o relator do PL 2.630/2020, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), disse que iria pedir ao presidente da Câmara a priorização do projeto por considerar “graves” as acusações do bilionário sul-africano.

Orlando Silva ainda não conversou com Lira sobre o PL das fake news, mas vai pedir para que o projeto seja priorizado na reunião de líderes de 3ª feira (9.abr.2024).

No entanto, Lira pretende esperar que os ânimos se acalmem em torno do tema e quer priorizar a votação da manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco.

A prisão de Brazão é tratado como assunto prioritário, depois que a votação foi adiada no fim de março por conta de um impasse na CCJ. A indefinição fez com que deputados do Psol pressionassem Lira para dar seguimento à apreciação do relatório do deputado Darci de Matos (PSD-SC), favorável à manutenção da detenção do congressista.