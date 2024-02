Mídia nos EUA e Europa dá pouca atenção à viagem de Lula ao Egito

Jornais como “Le Figaro”, “The Guardian”, “The New York Times” e “Jerusalem Post” ignoraram a visita do brasileiro à África

“Lula critica Israel pela guerra em Gaza e diz que Nações Unidas falharam”, diz reportagem do jornal israelense “Jerusalem Post” reprodução/Jerusalem Post – 16.fev.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na 4ª feira (14.fev.2024) ao Egito, dando início à 1ª viagem internacional de 2024. A imprensa estrangeira, no entanto, deu pouco destaque a passagem do chefe do Executivo brasileiro pelo país.

Na 5ª feira (15.fev), Lula se reuniu com o presidente egípcio, Abdul Fatah Khalil al-Sisi. O Egito é um dos principais interlocutores das partes envolvidas na guerra entre Israel e Hamas. Lula afirmou que o governo israelense descumpre decisões tomadas pela ONU (Organização das Nações Unidas). O chefe do Executivo brasileiro desembarcou na 5ª feira (15.fev) na Etiópia. Ele deve ficar até domingo (18.fev) no país, onde participará da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

Jornais como El País, Le Figaro, The Guardian, The Wall Street Journal, Financial Times, The New York Times e Jerusalem Post ignoraram a viagem de Lula. Outros, como The Washington Post, Times of Israel e Le Monde citaram o encontro do petista com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sissi, e as declarações de Lula sobre a ONU e o conflito entre Israel e o Hamas.

Le Monde (França) O site do jornal francês Le Monde publicou na noite de 5ª feira (15.fev) uma nota em que citou os apelos de Lula para o fim da guerra entre Israel e o Hamas. A publicação destacou uma declaração do presidente brasileiro por um cessar-fogo no conflito, em discurso no Conselho de Representantes da Liga dos Estados Árabes, no Egito. Lula chamou os bombardeios de “punição coletiva” aos palestinos.

Washington Post (EUA) Na thread on-line em que o The Washington Post publica notícias sobre o conflito entre Israel e o Hamas, o jornal noticiou, na 5ª feira (15.fev), o encontro de Lula com o presidente do Egito e o pedido de ambos por um cessar-fogo na região. A publicação citou a declaração de Lula sobre ser “covardia” suspender doações à UNRWA (Agência das Nações Unidas de Assistência e Trabalho para Refugiados da Palestina, na sigla em inglês).

Corriere della Sera (Itália) Lula foi mencionado na thread de 5ª feira (15.fev) em que o Corriere della Sera publica notícias sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. O jornal italiano mencionou que o presidente brasileiro estava no Egito e defendeu que os países que integram o Conselho de Segurança da ONU devem defender a paz.

Times of Israel (Israel) A publicação israelense noticiou na 5ª feira (15.fev) o encontro de Lula com o presidente do Egito. O jornal escreveu que o brasileiro “disse que não haveria paz sem o estabelecimento de um Estado palestino e apelou por um cessar-fogo imediato para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza”.

Jerusalem Post (Israel) Na edição impressa desta 6ª feira (16.fev), o Jerusalem Post destacou que Lula culpou Israel pela guerra na Faixa Gaza e criticou a atuação da ONU durante sua visita ao Cairo. A publicação concluiu o texto citando que o Brasil fará novas doações para a UNRWA, ignorando as denúncias das FDI (Forças de Defesa de Israel) de que o Hamas teria um datacenter abaixo da sede da agência.

Haaretz (Israel) Lula foi mencionado na thread desta 6ª feira (16.fev). O Haaretz fez uma breve nota dizendo que o presidente brasileiro “criticou duramente as ações de Israel em Gaza” e disse “que as Nações Unidas não conseguiram resolver os conflitos internacionais”.

