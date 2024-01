Luiza Brunet detona Rodriguinho após comentários sobre corpo de Yasmin

Após o vídeo em que Rodriguinho comenta sobre o corpo de Yasmin Brunet no BBB 24 e afirma que a aparência da modelo “já foi melhor” viralizar, a mãe dela, Luiza Brunet, detonou o cantor nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, Luiza Brunet criticou a postura de Rodriguinho e dos brothers que estavam com ele no momento. “Quanta ternura, educação e beleza juntas dos machos alfa. Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza”, ironizou.

A atriz ainda citou o caso de agressão envolvendo o cantor para criticá-lo: “”Pai de cinco filhos e agressor de mulher”.

Luiza e Yasmin Brunet

“Três homens com ego ferido porque Yasmin nunca daria bola para eles”, completou Luiza ao defender a filha.

Comentários machistas Após Maycon e Lucas Luigi afirmarem que Yasmin Brunet se veste de forma provocativa no BBB 24, outros brothers decidiram analisar o corpo da participante nessa sexta-feira (12/1). Eles foram duramente criticados na web.

Durante uma conversa no quarto do líder, Rodriguinho, Nizan perguntou a alguns participantes o que eles achavam do corpo da modelo. “O que vocês acham da Yasmin de corpo?”, questionou enquanto eles a assistiam pelas câmeras exclusivas do cômodo. A resposta de Rodriguinho, porém, não pegou bem.

“Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse o cantor. “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela…”, opinou Nizam. Veja o vídeo aqui.