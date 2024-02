Lula desembarca no Egito em meio a tensões e negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Cairo, capital do Egito, nesta quarta-feira, 14, em sua primeira viagem internacional de 2024. A chegada ocorre em meio a uma tensão na região, com a ameaça de Israel de ampliar suas operações militares em Rafah, no sul de Gaza. Além disso, a cidade onde Lula ficará hospedado também é palco de negociações de um cessar-fogo na região, envolvendo autoridades do Egito, Hamas, Israel, Qatar e Estados Unidos. O presidente desembarcou por volta das 9h, no horário local, e seguiu para o Palácio Qubba, um dos prédios do governo egípcio destinado a receber líderes estrangeiros. A previsão é que o mandatário não tenha compromissos nesta quarta e aproveite o tempo livre para visitar as pirâmides no Cairo e o Novo Museu do Egito, acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva. A duração da viagem será de uma semana.

Durante o período no Egito, o mandatário brasileiro pretende tratar da guerra entre o grupo Hamas e Israel. Esse será um dos assuntos discutidos em uma reunião fechada com o ditador egípcio Abdel Fattah al-Sisi, na manhã de quinta-feira, 15. Os dois também assinarão acordos. A agenda bilateral inclui temas como comércio, investimentos, cooperação técnica, cooperação em educação, cooperação em defesa, além de questões regionais e multilaterais, como mudança do clima, reforma das organizações internacionais e conflito Israel-Palestina. No período da tarde, o presidente visitará a sede da Liga Árabe, onde é esperado que ele faça um discurso em uma sessão plenária extraordinária. A expectativa é que Lula fale em favor de um cessar-fogo na região, condene as mortes de mulheres e crianças durante o conflito e defenda um Estado Palestino economicamente viável. Após essa visita, o presidente seguirá para a Etiópia, onde participará da cúpula da União Africana e terá encontros bilaterais com presidentes do continente.

