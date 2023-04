Lula discute segurança nas escolas com governadores, prefeitos, ministros e chefes dos demais poderes

Governo federal pretende montar estratégia conjunta para evitar novos ataques, além de discutir o controle do fluxo de informações de apologia à violência nas redes sociais

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comanda uma reunião neste momento com governadores, prefeitos, ministros de Estado e chefes do Legislativo e do Judiciário para discutir a segurança nas escolas e creches do país. O encontro, que ocorre no Palácio do Planalto, foi organizado após diversos episódios de ataques armados ocorrerem em unidade educacionais pelo Brasil. O governo federal admite que não consegue resolver o problema sozinho e, por isso, convocou os outros poderes e líderes do Executivo das unidades federativas, com o objetivo de criar uma estratégia conjunta. O ministro da Educação, Camilo Santana, durante a audiência pública em que foi ouvido na Câmara dos Deputados na semana passada, deu o tom da discussão desta terça-feira, 18: “Nós precisamos falar fortalecer um grande programa psicossocial nas escolas brasileiras. Porque um problema grave em relação a esse tema é a questão das redes sociais, das plataformas digitais, que nós temos que ter um controle sobre isso”.

A avaliação do governo é de que há um problema e que é preciso discutir não só a segurança física de professores e estudantes, mas também a como impedir a disseminação nas redes sociais de conteúdos violentos e que estimulem novos casos de ataques. Sobre a questão das plataformas digitais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, já recebeu os representantes dessas empresas em Brasília para discutirem uma maneira de controlar o fluxo de informações violentas e de apologia à violência. O governo ainda espera ouvir as demandas dos Estados e dos municípios. Essa a primeira agenda oficial de Lula desde que ele retornou da China no último domingo, 16. Nesta segunda, Lula permaneceu o dia inteiro no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin